"Úplně odskočený." V Kravařích zničil Čechy, teď je největší hvězdou pražské NHL

Několik měsíců po květnovém mistrovství světa vítá Praha díky zápasům NHL mezi New Jersey a Buffalem další várku hokejových hvězd. Nejvíc vyčnívá Jack Hughes, svým způsobem by už brzy mohl být tím největším pokladem v lize.

Jack Hughes v dresu New Jersey | Foto: Reuters

V sezoně před draftem NHL 2019 si na dorosteneckém Turnaji pěti v Kravařích dělal, co chtěl. Spojené státy dovedl k prvenství 16 body, výhru 5:2 nad domácími Čechy řídil zápisem 3+2.

"Šílené!" nezastíral tehdy údiv nad Jackem Hughesem útočník Jonáš Peterek, nyní bojující o stálé místo v české extralize. "Američané mají spoustu šikovných hráčů, ale je vidět, že on je úplně odskočený. Generační talent. Je strašně těžké ho ubránit."

Zhruba půl roku nato se Hughes stal jedničkou draftu.

Teď do Česka dorazil v nové roli - jako centr New Jersey vyzve ve dvou pražských zápasech Buffalo. Opět ale může být "úplně odskočený".

Papírově je jednoznačně největší hvězdou aktuální výpravy severoamerické NHL na starý kontinent. Celkově patří mezi dvacet, možná deset nejlepších hokejistů soutěže.

Třeba podle nedávného žebříčku stanice Sportsnet je ligovou čtrnáctkou. S odůvodněním, že "když dostane puk a rozjede se, dokáže kouzlit jako málokterý hokejista".

Minulou základní část odstartoval Hughes 20 body z devíti duelů, vystřelil mezi favority na Hart Trophy pro nejužitečnějšího muže soutěže.

V desátém zápase si ale pochroumal rameno, později ho zradilo ještě jednou. Zmeškal tak 20 zápasů a v dalších nebyl zcela zdravý, kvůli čemuž dosáhl "jen" na 74 bodů. Normálně by přitom znovu atakoval a nejspíš pokořil stobodovou hranici.

Teď má po operaci ramene další šanci.

"U Jacka je jen otázka času, než těch sto bodů překoná. To garantuji," líčí legenda New Jersey Patrik Eliáš.

"Je prostě neskutečně talentovaný, dovednostmi patří k nejlepším v NHL," pokračuje. "Nejdůležitější je, aby zůstal zdravý. V posledních sezonách se potýká s různými zraněními. Jeho talent je ale obrovský, přímo neskutečný. S jakou lehkostí se pohybuje na ledě, to je neuvěřitelné."

Hughes je nesmírně cenný i číslem, které diváci při sledování zápasu zpravidla neřeší, ale generální manažeři na něj myslí pořád, tedy platem.

Kdyby v NHL vznikl nový klub a při rozšiřovacím draftu mohl konkurenci brát hráče zcela bez omezení, tak svého prvního centra by dost možná udělal z Jacka Hughese, nikoliv z nejlepšího hráče světa Connora McDavida nebo podobně opěvovaného Nathana MacKinnona.

Třiadvacetiletý Hughes totiž nabízí lepší poměr ceny a výkonu, což je v éře platových stropů klíčové.

Podle modelu online deníku The Athletic má momentálně hodnotu 12,5 milionu dolarů. V průměru ale stojí jen osm milionů ročně. A co je pro architekta týmu ještě lákavější, bude tomu tak až do léta 2030.

V tu dobu má útočníkova hodnota vyrůst až na 15,2 milionu. Už teď je přitom jedním z nejvýhodnějších hráčů, ne-li tím úplně nejvýhodnějším.

Nesoulad mezi platem a skutečnou hodnotou pramení z toho, že Hughes podepsal dlouhodobou smlouvu v době, kdy teprve začínal zářit. A kdy nejspíš ještě nebyl osmimilionovým hokejistou. Jinými slovy, vsadil na jistotu. New Jersey naopak riskovalo, doufalo v Američanův příznivý vývoj.

Teď je jasné, že sázka vyšla. Hughes patří k největším hvězdám ligy.

Kupodivu to ale zatím nestačí na rodinný primát. Ještě o píď větší věhlas má v NHL Jackův starší bratr Quinn, obránce Vancouveru. K tomu se nahoru dere mladší sourozenec a další bek Luke, spoluhráč z New Jersey. Ten se Česku představil při květnovém mistrovství světa, momentálně je ale na marodce.

