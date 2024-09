V zámoří seřadili top hokejisty: Pastrňák utnul pochyby, další Češi silně zaostávají

David Pastrňák a pak dlouho nic. Předsezonní žebříčky nejlepších hokejistů zámořské NHL ukazují, jak velký je rozdíl mezi bostonskou osmaosmdesátkou a zbylými Čechy.

Pastrňák dlouho patří do špičky NHL, ostatně už před čtyřmi roky vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího ligového kanonýra.

Přesto před minulou sezonou vzbuzoval určité pochyby. Jelikož bez adekvátní náhrady přišel o hvězdné centry Davida Krejčího a Patrice Bergerona, experti přemítali, zda dokáže zářit i bez nich.

"Bylo to zkrátka o tom, jestli je úspěšný díky svému prostředí, nebo jestli je to prostředí právě jeho zásluha," připomněla televize Sportsnet v Pastrňákově profilu.

Český střelec poskytl jasnou odpověď. V uplynulé základní části posbíral 110 bodů, meziročně si pohoršil jen o tři.

"Ať už vedle něj dáte kohokoliv, bude dál dělat, čím je známý. Pastrňák je tím motorem, který táhne bostonskou ofenzivu kupředu," upozornila stanice, podle níž je bostonský asistent kapitána sedmým nejlepším hráčem současné NHL.

Výše skončili v padesátičlenném žebříčku jen Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Auston Matthews, Leon Draisaitl a Nikita Kučerov.

Stejní hokejisté - jen v trochu jiném pořadí - přeskočili Pastrňáka i v žebříčku od konkurenční televize TSN.

I zde mezi padesátkou nejlepších chybějí další Češi.

Kanada má 17 zástupců, Spojené státy 14. Následuje Rusko se šesti hráči, Švédsko s pěti, Finsko se čtyřmi a Německo se dvěma. Jedinou zařazenou švýcarskou hvězdou je Roman Josi.

Obsáhlejší žebříček nejlepších hráčů vznikl v online deníku The Athletic, kde hokejisty rozdělili do pěti výkonnostních kategorií a k tomu ještě do podkategorií A, B, C.

Pastrňák obdržel stejně jako loni hodnocení 1C, čili patří mezi hrstku nejužitečnějších mužů soutěže. Podle přiloženého statistického modelu nasbírá v nadcházejícím ročníku 50 gólů a 108 bodů.

Totožnou známku dostali Matthew Tkachuk, Jack Hughes, Quinn Hughes a Adam Fox.

Ještě o stupínek nebo dva výše, s hodnocením 1A a 1B, skončila stejná šestice jako u Sportsnet a TSN a tentokrát také Aleksander Barkov.

Důležité je ale připomenout Pastrňákovu pozici - křídlo. Tam českou hvězdu ve všech případech překonává jediný hokejista, král produktivity minulé základní části Nikita Kučerov.

Další Češi chybějí v elitní padesátce i podle The Athletic, ovšem díky šíři tohoto žebříčku na ně přišla řada později - na 100. až 150. místě, jinými slovy v páté, poslední kategorii.

Ta typově zahrnuje "hráče, který by silně pomohl týmu hrajícímu o Stanley Cup, ale nebyl by jeho nepostradatelnou součástí".

Z Čechů to jsou centr Tomáš Hertl a obránce Filip Hronek, oba obdrželi známku 5C. Ocitli se tak vedle veteránů Patricka Kanea s Alexandrem Ovečkinem nebo vycházející hvězdy Juraje Slafkovského.

V tuzemsku známé tváře jako Martin Nečas, Pavel Zacha, Radko Gudas nebo Lukáš Dostál, kteří vedle Pastrňáka pomohli Česku k nedávnému zlatu z domácího mistrovství světa, v žebříčku chybějí.