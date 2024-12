"Nevím, kam až to zajde." Obrozená Vonnová je za "žebráka", ale promluvila i o hrách

Mnozí tomu nevěřili, ale je to tak. Královna zasněžených kopců se vrátila a myslí to se závoděním vážně. Americká lyžařka Lindsey Vonnová po výměně kloubu v koleni a ve čtyřiceti letech vybojovala potřebné body FIS pro start ve Světovém poháru a už padají otázky i na její účast na olympijských hrách v roce 2026.

O tom, že americká lyžařská legenda trénuje na návrat, se šuškalo celý podzim. O víkendu splnila kvalifikační podmínku a na závodě nižší kategorie si vyjela potřebné FIS body, aby mohla startovat i v elitním seriálu. Je to tedy oficiální.

Na Copper Mountain v Coloradu si střihla dva závody ve sjezdu, v jednom vyjela 24. a v druhém 27. pozici. Další umístění v první třicítce pak vybojovala i druhý den v super-G. I to jí k prvním bodům stačilo a může se o místo na některé zastávce Světového poháru ucházet.

"Připadalo mi to tak normální opět stát ve startovní bráně, jako by se vůbec nic nezměnilo," zářila Vonnová.

O tomto víkendu na závodech v americkém Beaver Creeku se ale ještě nepředstaví jako závodnice, nýbrž jako předjezdec.

"Neberu to nijak špatně nebo podřadně. Je to normální v postupu, který dělám. Samozřejmě bych tu nejradši závodila, ale teď jsem tu za žebráka a ti si nemůžou vybírat," uvedla.

Sama prý nemá žádná očekávání, prostě chtěla znovu zažít ten kolotoč a mumraj na nejslavnějších sjezdovkách světa.

"Do takového dobrodružství se ještě nikdo nepustil. Vždyť mám částečnou náhradu kolene, nemůžu si myslet, že budu hned vyhrávat závody. Ale vím, čeho jsem schopná a myslím, že brzy na tom budu hodně dobře," nechala se slyšet.

Americké novináře rázem zajímala otázka, zda za motivací k návratu náhodou nestála účast na olympijských hrách v Cortině.

"Určitě to za tím nestálo. Upřímně nevím, jak daleko to dokážu dotáhnout, Cortina je daleko. Ale miluju to tam, takže v ideálním světě by to byla krásná realita tam závodit," prohlásila.

Momentálně nemá ani plán, na které zastávce Světového poháru by chtěla zažít obnovenou premiéru.

"Uvidíme, momentálně se cítím fyzicky dobře, pořád jsem ve fázi, kdy i testuji vybavení. Doufám, že budou všichni trpěliví tak, jako jsem i já," dodala Vonnová.

Dvojnásobná mistryně světa a trojnásobná olympijská medailistka naposledy mezi elitou závodila v únoru 2019 na světovém šampionátu.