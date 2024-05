Nepřecházejte černý kašel, radí Ledecká. U ní to nedopadlo dobře

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká má za sebou náročnou sezonu se šťastným koncem. Devětadvacetiletou reprezentantku limitovaly dlouho zdravotní potíže, podle pozdějšího zjištění lékařů prodělala zřejmě černý kašel. V závěru sezony se ale dostala do formy a zakončila ji triumfem ve finálovém super-G v Saalbachu.

"Začátek sezony byl pozvolný. To jsme ale čekali, že po vynechaném ročníku na lyžích to nebude hned bedna. Bohužel nám to zkomplikovala viróza, kterou jsem původně měla za malou rýmičku," prohlásila Ledecká.

Jenže diagnózu zřejmě úplně netrefila. "Nakonec se z ní vyvinul - podle toho, co potom zjistili doktoři - pravděpodobně černý kašel," uvedla česká sněhová královna.

"Doporučuju všem, že kdybyste ho nedejbože měli, tak ho nepřecházejte a zůstaňte doma. Já ho přecházela a nedopadlo to dobře," varovala Ledecká.

Kvůli zdravotním potížím končila v závodech mimo elitní desítku, některé i vynechala.

"Až do poloviny února jsem kašlala a říkala si, že už asi nikdy nepřestanu. Naštěstí druhá antibiotika zabrala a pak už jsme byli s týmem na dobré cestě," oddechla si.

"Od Crans Montany jsme mohli víc trénovat a nedusila jsem se po každé jízdě," líčila dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018.

Na konci sezony se rodačka z Prahy dostala do formy. V březnu skončila třetí v super-G v norském Kvitfjellu a v závěrečném SP v Saalbachu stejnou disciplínu ovládla. V konečném pořadí seriálu obsadila 23. místo se ziskem 374 bodů.

Další triumfy přidala na snowboardu. Opanovala všechny tři závody paralelního slalomu, do nichž nastoupila.

"Užila jsem si to dost. Na snowboardu to bylo stoprocentní. Na lyžích to trvalo, ale nakonec jsme se také dostali, kde jsme chtěli být," pochvalovala si.

Spokojená byla i s lyžemi Kästle, s nimiž de facto odjela první sezonu. V předchozím ročníku totiž kvůli zranění klíční kosti na startu chyběla.

"Myslím, že máme rychlé lyže. Musím všem poděkovat. I když jsem je nemohla testovat, tak za mě jezdili testovací jezdci. Bylo dobré, že byly lyže na sněhu a pracovalo se s nimi," uvedla Ledecká.

Litovala jen, že sezona netrvala déle. Protáhla by ji klidně o dalších pár měsíců. "Měla bych spoustu výtek k rozvrhu, který máme. V Söldenu je třeba ještě spousta sněhu, v Livignu také," upozornila česká hvězda.

"Kdyby bylo na mně, tak bych zaprvé dala snowboardové závody jinak než lyžařské. A pak bych prodloužila sezonu minimálně do začátku června," doplnila.

Výrazné změny v realizačním týmu nechystá. Zůstávají trenéři Tomáš Bank, Franz Gamper i snowboardový kouč Justin Reiter.

"Sice to vypadalo, že bude (Reiter) příští sezonu končit, ale pojede se mnou až do další olympiády," řekla Ledecká.

"Měla jsem jen letos dva fyzioterapeuty a teď budu mít asi jednoho. Je ale strašně talentovaný. Málokdy se mi stane, že je někdo takhle dobrý a navíc takhle mladý," libovala si.

Potěšilo ji, že příští mistrovství světa v lyžování a snowboardingu jsou v jiných termínech a nekolidují.

"Když jsem se to dozvěděla, byla jsem nadšená. Tomas (Bank) mi to hned zkazil, když mi řekl, že snowboardový šampionát je v termínu finále (Světového poháru) lyží, tak jsem mu řekla, že mi to nevadí. Budu muset jezdit tak strašně dobře, že nebudu na finále muset jet. To je asi tak cíl do další sezony," prohlásila Ledecká.

Pomalu zahájila přípravu na další ročník. Stihla také řadu dalších akcí, přebrala i z rukou španělského královského páru Trofej Evropské unie.

"Po posledním závodě jsem si myslela, že si dám ještě závody v rámci FIS, to mi ale trenéři zatrhli, že to stačí. Měla jsem jednu akci v Courchevelu, poté jsem v Madridu převzala cenu a zbytek času trávila na horách, kde jsme jezdili na lyžích a snowboardu a testovali materiál. Chci mít vše připravené do sezony, protože to teď bylo hektické," objasnila Ledecká.

Příští dny stráví v Česku a navštíví i mistrovství světa v hokeji. "Těším se. Podaří se mi přijít na pár zápasů osobně. Budu fandit. Věřím, že to celé vyhrajeme," řekl vnučka hokejového mistra světa Jana Klapáče.