"Nenávist k Součkovi je ostudná." Trenér Lopetegui chce oživit české monstrum

Tomáš Souček, věčné téma vášnivých debat fanoušků West Hamu. Nový kouč Julen Lopetegui navzdory všeobecnému očekávání českého záložníka drží v základní sestavě, z prvních zápasů nové sezony se dokonce zdá, že jeho pozice ještě o něco posílila.

Prognózy většiny fanoušků byly jasné a k Součkovi kruté. Pod novým španělským trenérem vyznávajícím mnohem kombinačnější styl hry s výrazně vyšším držením míče, než tomu bylo u jeho předchůdce Davida Moyese, neměl mít kapitán českého národního týmu valnou šanci.

Jenže stal se pravý opak. Lopetegui udělal ze Součka zástupce kapitána a snaží se naplno využít jeho specifické přednosti. V rozestavení ho vysunul z defenzivnější pozice směrem nahoru a zatím to vypadá, že udělal dobře.

Čech ve druhém kole Premier League v londýnském derby na hřišti Crystal Palace svým gólem rozhodl o první výhře West Hamu v sezoně.

Do střeleckých příležitostí se dostává pravidelně, chtělo by se říci "jako za starých časů".

"Skoro jako nový. Big Tomas si to rázuje do šestnáctky soupeře podobně jako ve své první sezony v dresu Hammers, kdy přinášel chaos a střílet skvělé, ale i ošklivé, ušmudlané a někdy taky krvavé góly. To byl chlapík, do kterého jsme se zamilovali, ještě než byl "zmoyesován" a přeměněn na defenzivního záložníka, který neuměl přihrát míč," napsal Martin Treasure z oblíbeného klubového blogu Claret and Hugh.

Podle celoživotního fanouška West Hamu je dobrou zprávou, že chce Julen Lopetegui očividně oživit "Monstrum".

"Přenastavil Součka a udělal z něj téměř druhého útočníka, který chodí pravidelně do šestnáctky. Kdo viděl jen sestřih zápasu proti Palace, musel si myslet, že hrál snad na hrotu," dodal Treasure.

Lopetegui tímto krokem podle něj překvapil mnoho lidí: "Pokud je tohle jeho recept na úspěch, pak je to mnohem levnější, než kupovat dalšího útočníka."

Do klubu sice přišel německý reprezentant Nicklas Füllkrug z Borussie Dortmund, zatím ale nastupuje pouze jako náhradník a na hřišti nepůsobí nejjistěji.

"Součka jsme měli celou dobu pod nosem. Jen seděl a čekal, až ho někdo přeprogramuje a vypustí," radoval se Treasure.

Hádky příznivců Hammers na téma Souček ovšem stále pokračují, někteří se nemohou smířit s ním, že český fotbalista zjevně figuruje i v plánech Lopeteguiho. Jiní se ale dlouholeté opory východolondýnského klubu zastávají.

Značný ohlas měl na sociální síti X příspěvek fanouška s přezdívkou Erol.

"Nenávist, která míří na Součka týden co týden, je ostudná. Dal za nás spoustu gólů, hodně z nich bylo velmi důležitých, mnohokrát rozhodl v posledních minutách. Pokaždé nechá na hřišti všechno, víckrát než si vzpomenu pro nás prolil krev. Za dob, kdy jsem vyrůstal, to bývalo naprosté maximum, co naše fanouškovská základna od hráče požadovala," kritizoval kritiky.

V sobotu večer Souček s největší pravděpodobností znovu vyběhne v základní sestavě West Hamu a společně se spoluhráči se pokusí zastavit dominantní stroj jménem Manchester City.