Anglie řeší, jak Souček zabránil neštěstí. Opět smetl kritiky, Coufalovi hrozí pád

Tomáš Souček se stal hrdinou víkendu v anglické Premier League. Do titulků takřka všech ostrovních médií se český záložník West Hamu dostal díky pohotové reakci při nešťastné oslavě gólu, která by bez jeho zásahu zřejmě způsobila tragédii. Dojem ale udělal i ryze fotbalovým výkonem.

Nevybíravou kritiku z řad fanoušků vlastního klubu musel Tomáš Souček během svého již brzy pětiletého působení ve West Hamu odrážet už mnohokrát. V úvodu aktuální sezony to činí znovu.

Jen málokdo totiž čekal, že by pozici v základní sestavě mohl uhájit i po odchodu skotského manažera Davida Moyese, který si českou dvojici do klubu přivedl a nedal na ni dopustit.

Se španělským koučem Julenem Lopeteguim měla přijít fundamentální změna herního stylu zacílená na držení míče a kombinační hru, tedy atributy, které mezi nejsilnější stránky kapitána české reprezentace nepatří.

Jenže i Lopetegui si, jak se zatím zdá, váží specifického Součkova přínosu.

V záloze ho staví na o něco vyšší pozici hned vedle brazilského "kouzelníka" Lucase Paquety a v případě střídání nového kapitána Jarroda Bowena dokonce právě on navléká na ruku pásku určenou pro lídra týmu.

Hned ve druhém utkání sezony se Souček za důvěru odměnil rozhodujícím gólem v londýnském derby na hřišti Crystal Palace. V nejvyšší anglické soutěži už se trefil osmadvacetkrát.

"To je přesně to, co velkej Tom dělá. Dá gól a pak se deset minut točí dokola," smál se po utkání Bowen v narážce na již tradiční Součkovu oslavu, podle níž někteří fanoušci označují Čecha za "lidskou helikoptéru".

"Jen žertuju. On je vždycky v té správné pozici, pokaždé se dostane do šancí. Minulý týden proti Aston Ville to bylo to samé. Vždy umí být na správném místě a tenhle gól trefil náramně. Jsem z něj nadšený, zaslouží si to. Dnes pro nás byl opět obrovsky důležitý," velebil anglický křídelník, který hned pět minut po Součkovi stvrdil gólem výhru Hammers 2:0.

Právě kapitán a jeho český zástupce byli zároveň hlavními protagonisty momentu, který byl nakonec největším tématem derby v Selhurst Parku.

Fanoušci hostí slavili Součkovu trefu tak vášnivě, že převrhli reklamní panely za postranní čarou a zavalili malého podavače míčů. Český fotbalista okamžitě přestal křepčit a s pomocí Bowena dostal kluka z nebezpečí.

Slovo "hrdina" se v titulcích anglických médií začalo okamžitě šířit, psalo se o tom, že Souček zabránil možnému neštěstí.

Pro Mail Online situaci přiblížil jeden z přímých aktérů, dvaašedesátiletý fanoušek Jack Levin, který vinou tlaku přicházejícího zezadu skončil až na trávníku.

"Kdyby Tomáš nejednal takhle rychle, chlapec se mohl opravdu vážně zranit. Všichni jsme byli moc vděční za to, že se mu nic nestalo. Hodně jsme se o něj báli. Byl v šoku a plakal," popsal fanoušek, jenž si z incidentu sám odnesl vyvrknutý kotník a odřená kolena.

"Opravdu mě mrzí, čím si musel projít. Nebyla to ničí vina. Celé to povolilo a lidé prostě přepadli přes," dodal.

"Tomáš Souček: Střelec, lidská helikoptéra a zachránce málem rozdrcených dětí," glosoval účet West Ham Central na sociální síti X.

Rychlý zásah ocenili i soupeři, Winging It, podcast fanoušků klubu Crystal Palace, uvedl: "Nebýt rychlé reakce Součka a Bowena, mohlo to dopadnout opravdu zle. A rozhodně to nedáváme za vinu příznivcům West Hamu. Ti jen slavili a rozhodně nechtěli rozdrtit chlapce, o kterém vůbec nevěděli."

Podle Hammers News si Souček za záchranářský reflex vysloužil známku 10 z 10. Za samotný výkon jindy velmi kritický web udělil Součkovi skvělé hodnocení 8 z 10.

"Dal gól a udělal spoustu důležité a nesobecké práce bez míče," ocenil devětadvacetiletého středopolaře.

Zatímco Součkova pozice v základní sestavě se nyní zdá znovu poměrně neotřesitelná, problémy může mít v brzké budoucnosti jeho krajan Vladimír Coufal.

Ve dvou prvních zápasech sice nastoupil v základní sestavě, nová posila z Manchesteru United Aaron Wan-Bissaka ale bude bezesporu nejsilnější konkurencí, jakou kdy ve West Hamu zažil.

Velké věci ukázal šestadvacetiletý Angličan už v sobotu, kdy Coufala vystřídal na závěrečnou půlhodinu. Světovou akcí, která vedla k prvnímu gólu Součka, nadchl nejen příznivce Kladivářů.

"Coufal odvedl pro Hammers brilantní služby. Ale zatímco on neudělal skoro nic špatně, Wan-Bissaka okamžitě ukázal obrovský upgrade, který přinese. Tenhle zápas znamenal tranzici od Coufala k Wan-Bissakovi. Ten bude od teď jasnou jedničkou na post pravého obránce," napsaly Hammers News s tím, že český obránce bude spolehlivým náhradníkem využitelným zejména v pohárových zápasech.