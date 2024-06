Švýcaři měli blízko k velké výhře. Než Füllkrug vyrovnal a zajistil triumf ve skupině

Němečtí fotbalisté v závěru zápasu proti Švýcarsku zachránili remízu 1:1 a na domácím Euru ovládli skupinu A.

Favorit prohrával od 28. minuty po premiérovém reprezentačním gólu Dana Ndoyeho, ve druhé minutě nastavení vyrovnal Niclas Füllkrug. Švýcaři postoupili do osmifinále z druhé příčky. Třetí skončilo Maďarsko po výhře 1:0 nad Skotskem.

Němci, kteří měli jisté osmifinále už před utkáním, přišli o stoprocentní bilanci na šampionátu. Švýcaři prodloužili proti dnešnímu soupeři sérii bez porážky na čtyři vzájemné zápasy a na Euru jsou potřetí za sebou ve vyřazovací fázi. V součtu s mistrovstvím světa prošli do play off na šestém velkém turnaji v řadě.

O osmifinálových soupeřích obou mužstev se teprve rozhodne. Domácí výběr čeká 29. června v Dortmundu druhý tým skupiny C. Švýcarsko nastoupí ve stejný den na Olympijském stadionu v Berlíně proti druhému celku skupiny B.

"Byl to velmi těžký zápas, ale nakonec to nemohlo v závěru vyjít lépe. Takový průběh nás může do play off posílit. Zároveň to ale ukazuje, že další průběh turnaje už bude jenom těžší," citovala německého kapitána Ilkaye Gündogana agentura DPA.

"Cítím trochu hořkost, vždycky to bolí, když inkasujete těsně před koncem. Sehráli jsme ale skvělé utkání, hlavně v obraně. Už se těšíme na osmifinále, ať už budeme hrát s kýmkoliv. První krok jsme zvládli," řekl švýcarský kapitán Granit Xhaka.

Němci nastoupili potřetí na turnaji ve stejné základní sestavě a stejně jako v minulých utkáních začali lépe než soupeř. V 17. minutě Andrich napřáhl z 25 metrů, míč před Sommerem skočil a švýcarský brankář jej překvapivě pustil do sítě. Na začátku akce ale Musiala zfauloval při odkopu Aebischera a italský sudí Orsato po zhlédnutí videozáznamu gól odvolal.

Německý gólman Neuer, jenž 18. startem na evropských šampionátech vytvořil nový brankářský rekord, byl dlouho bez práce. Až v 28. minutě Freuler našel před bránou Ndoyeho a ten zblízka z voleje skóroval hned z první střely svého týmu v utkání. Domácí reprezentace poprvé na turnaji prohrávala.

Ve třiadvaceti letech historicky druhý nejmladší střelec Švýcarska na Euru mohl přidat další zásah vzápětí, křižnou střelou zpoza vápna minul o půl metru. Krátce před pauzou neuspěl na druhé straně ani Rüdiger hlavičkou po rozehraném rohovém kopu

V 50. minutě Wirtz kolmicí vyzval k vyrovnání Musialu, který ale nastřelil jen Sommera a třetí gól na šampionátu nepřidal. Favorit ve druhé půli stupňoval tlak, proti pozorné obraně se ale dostával do šancí jen ztěžka.

Pro domácí mohlo být ještě hůře v 84. minutě, Vargas ale skóroval z těsného ofsajdu. O chvíli později hlavičkoval po rohu Havertz, který opět netrefil bránu. Němci přestříleli soupeře 18:4, jen tři pokusy však směřovaly mezi tři tyče.

V závěru základní hrací doby Neuer vytáhl skvělý zákrok proti dalekonosné ráně Xhaky. Dal tak svému týmu ještě šanci ve čtyřminutovém nastavení, kterou jeho spoluhráči využili. Raum nacentroval z levé strany do pokutového území a souhru zakončil hlavou Füllkrug.

"Všichni víme, že jsem dobrý hlavičkář, ale tohle byl hlavně vynikající centr. Všechno to do sebe zapadlo, mám velkou radost. Postup už jsme měli jistý, ale opravdu moc jsme chtěli jít z prvního místa," uvedl Füllkrug.

Urostlý útočník je čtvrtým dvougólovým střelcem na šampionátu. V utkání mistrovství světa nebo Evropy dal čtvrtou branku v roli střídajícího hráče, což je německý rekord.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina A:

Frankfurt: Švýcarsko - Německo 1:1 (1:0)

Branky: 28. Ndoye - 90.+2 Füllkrug. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Ndoye, Xhaka, Widmer - Tah. Diváci: 47.000.

Sestavy:

Švýcarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer - Ndoye (65. Amdouni), Rieder (65. Vargas) - Embolo (65. Duah). Trenér: Yakin.

Německo: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah (61. Schlotterbeck), Mittelstädt (61. Raum) - Andrich (65. Beier), Kroos - Musiala (76. Füllkrug), Gündogan, Wirtz (76. Sané) - Havertz. Trenér: Nagelsmann.