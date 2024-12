"Nemá to cenu, končím s tenisem." Macháč popsal zlomový moment kariéry

Když na konci října naposledy uklidil raketu do tašky, pomalu nemohl uvěřit, co se mu letos všechno podařilo. Však Tomáš Macháč aspiroval i na cenu tenisového skokana roku okruhu ATP. Nakonec ji sice nezískal, ale s pozicí 25. hráče světa může být nadmíru spokojený. V podcastu svého mentálního kouče Adama Truhláře ovšem přiznal, že před časem neměl daleko ke konci kariéry.

Až do letošního roku platil Macháč za nadějného českého tenistu, který se postupně přibližuje špičce.

Rok 2024 ho však katapultoval o více než padesát míst v žebříčku a k tomu získal zlatou olympijskou medaili.

Nic z toho by se ovšem nestalo, kdyby zhruba před šesti lety neposlechl osudovou radu svého tatínka.

"Bylo mi sedmnáct a měl jsem obhajovat nějaké body mezi juniory. V únoru jsem si přivodil výron v kotníku, nemohl jsem hrát a spadl jsem v žebříčku tak, že bych se nedostal ani na juniorské grandslamy. To rozhodlo, že jsem si řekl, že už juniory hrát nebudu a zkusím rovnou kvalifikace dospělých Futures," zavzpomínal Macháč v podcastu svého mentálního kouče.

A tak objížděl podniky hlavně po České republice a zkoušel se protlouct. Šlo mu to ale hodně pomalu, sbíral doslova bod po bodu. Až přišla série čtyř zimních turnajů.

"To byl zlomový moment. Dostal jsem volnou kartu na turnaj do Liberce, kde se hrálo na koberci. Ve druhém kole jsem prohrál z mečbolu s klukem, kterého jsem ve sparinzích normálně porážel. Přijel jsem domů, zahodil tašku a řekl rodičům: To nemá cenu, končím s tenisem," přiznal nyní čtyřiadvacetiletý hráč.

To byl říjen 2018 a čerstvě plnoletý tenista ztratil důvěru v to, že by ještě někdy mohl vyniknout mezi dospělými.

"Táta mi ale řekl, ať ještě jedu na turnaj do Opavy. Ať jedu s mámou, zatrénuju si a zahraju zápas. Když prohraju, přijedu domů a uvidíme, co dál. Že by byla škoda těch třináct let tak rychle zahodit. Tak jsem tam jel a turnaj vyhrál," culil se Macháč.

Na jeho konto putovalo hned 18 bodů do žebříčku a jízda nekončila.

"Dostal jsem volnou kartu do Milovic a zase vyhrál. V neděli jsem dohrál finále a v hned v pondělí ráno jsem musel nastoupit v Říčanech. A já turnaj opět vyhrál. Tři akce po sobě, přitom jsem chtěl končit," rozplýval se berounský rodák.

Poté už přišly první pozvánky na challengery a postupné krůčky, které vyústily v letošní absolutní průlom a 25. místo na okruhu.

"Byla to úžasná sezona. Vůbec jsem nečekal, že bych tohle mohl zažít. Porazil jsem asi čtyři hráče z top desítky. Ohromně jsem se zlepšil, nepanikařím, nevymýšlím blbosti na kurtu, hraju systematicky," zhodnotil svou hru český tenista.

Volno se mu rychle krátí. Těsně po Vánocích zahájí v Austrálii sezonu na týmové soutěži United Cupu, kde by měl hájit české barvy po boku Karolíny Muchové. Dál jsou v nominaci Marek Gengel, Gabriela Knutsonová, Patrik Rikl a juniorka Vendula Valdmannová.