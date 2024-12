Tak Češi získali globální pozornost. To je přece šílené, nechápal šokovaný Alcaraz

Český mužský tenis podobnou sezonu nepamatuje. Po letech trápení má k dispozici hned tři stále velmi mladé hvězdy, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík se usadili v elitní světové padesátce. Dočkali se globální pozornosti. Když ATP vyhlašovala největší šoky uplynulé sezony, právě Češi hráli v anketě stěžejní roli.

Největší senzaci ročníku 2024 měl podle asociace na svědomí Luca Nardi. Dvacetiletý, do té doby neznámý italský mladík, zažil v březnu v Indian Wells nejlepší den své kariéry.

Přitom už měl být doma…

Po porážce v kvalifikaci se na něj ale usmálo štěstí, postoupil totiž do hlavní soutěže jako takzvaný "lucky loser". Blýskl se výhrou nad Číňanem Čangem, připsal si první vítězství nad hráčem první padesátky a dostal šanci zahrát si proti legendě legend, Novaku Djokovičovi.

A šokoval znovu, ještě mnohem silněji. Z pozice 123. hráče světa přehrál čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona po setech 6:4, 3:6, 6:3.

"Je to zázrak. Jsem dvacetiletý kluk, stý na světě, a porazil jsem Novaka. To je šílené. Do dnešního večera mě nikdo neznal," rozplýval se Nardi.

Nutno dodat, že v dalším průběhu sezony už na kalifornský ústřel nenavázal. Na rozdíl od strůjců druhého a třetího největšího šoku ročníku, Čechů Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče.

Na druhé místo zařadila ATP Menšíkův triumf nad Andrejem Rubljovem. Sotva plnoletý Čech ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá vyhrál 6:4, 7:6 a připsal premiérové vítězství nad hráčem elitní pětky.

Katarský turnaj světu v plné palbě představil výjimečný talent českého tenisty. Menšík totiž nakonec došel až do finále a kromě Rubljova porazil i třeba Andyho Murrayho nebo Gaela Monfilse.

"Je to hráč se schopnostmi, které se v tomto věku vidí jen vzácně," popsal Menšíka ruský tenista.

"Na chvíli jsem si myslel, že hraju proti Johnu Isnerovi, a ne Jakubu Menšíkovi. V jeho věku jsem se ani do finále nedostal, možná je pár kroků napřed," řekl po finále vítěz turnaje, další Rus Karen Chačanov.

Třetí největší senzace roku se podle ATP zrodila 10. října v čínské Šanghaji.

Na místní tisícovce si totiž vzal slovo Menšíkův krajan Tomáš Macháč. Třiadvacetiletý tenista došel až do semifinále a ukončil při tom dvanáct zápasů trvající vítěznou šňůru superhvězdného Španěla Carlose Alcaraze. Čtyřnásobného grandslamového šampiona slavně udolal 7:6, 7:5.

Na celém turnaji, a zejména proti Alcarazovi, předváděl tenis, který se kvalitou blížil elitě. Krále explozivní síly umořil jeho vlastními zbraněmi.

Sám druhý hráč světa po utkání přiznal, že byl v šoku ze způsobu, jakým se Macháč prezentoval na šanghajském kurtu. Mluvil o zběsilém tenisu, proti němuž neměl protizbraň.

"Přišlo mi, že hraju proti jednomu z pěti nejlepších hráčů na světě. Nemluvím o kvalitě první desítky, ale opravdu o kvalitě první pětky," prohlásil jednadvacetiletý Španěl na tiskovce.

"Macháčova úroveň byla neuvěřitelně vysoká. Předpokládal jsem, že přijde nějaká šance, ale nic takového se nestalo," kroutil hlavou Alcaraz.

"Honilo se mi hlavou, že je to přece šílené. Vždyť jsem se na kurtu cítil dobře, dával jsem dobré rány, dobře jsem se hýbal. V některých momentech jsem netušil, co mám dělat. Rychlost jeho míčů byla neuvěřitelná," básnil o Macháčovi.

Čech nakonec ukončil sezonu na 25. místě a v té příští bude chtít udělat další krok k absolutní špičce. Podobně jako Menšík s Lehečkou.

Podívejte se na sestřih zápasu Macháč - Alcaraz v Šanghaji: