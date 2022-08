Největší kolaps v historii a Žlutá zeď se otřásla. Fanoušci Brém se Borussii vysmáli

Šílené, šokující, neuvěřitelné. Německá média se o víkendu předháněla ve výrazech, kterými by dostatečně popsala sobotní obrat Werderu Brémy na Signal Iduna Parku ve třetím kole německé ligy. Borussia nad svým soupeřem vedla ještě v 89. minutě 2:0, ovšem po pěti minutách nastavení na světelné tabuli svítil stav 2:3. Tak dramatický veletoč historie Bundesligy nepamatuje.

I přes svůj bídný výkon v zápase Borussia mířila ke třetímu vítězství v novém ročníku a k prvnímu místu v tabulce, na kterém by se ohřála minimálně přes noc.

Domácí poslal na konci prvního poločasu do vedení Julian Brandt, a když v 77. minutě přidal druhý gól Raphaël Guerreiro, vypadalo to na utrápené, ale přece jen vítězství. Jen pro zajímavost - oba střelci se narodili v Brémách, tedy ve městě sobotního rivala.

"Až vyhrajete a budete úplně nahoře, budeme tu stát a zpívat: Borussia!" hřmělo stadionem ze slavné jižní tribuny, na které domácí fanoušci postaví každý zápas vyhlášenou Žlutou zeď. A oslavné chorály duněly až do samotného závěru utkání, zatímco tisíce méně věrných fanoušků už opouštěly stadion, aby se vyhnuly dopravnímu chaosu.

Mělo být hotovo, ale nebylo.

Nejprve v 89. minutě střelou do šibenice snížil Lee Buchanan, ve třetí minutě nastavení se hlavou trefil Niklas Schmidt a v posledních vteřinách zajistil tři body Brémám z úniku Oliver Burke. Jak uvádí CNN, jednalo se o největší zvrat za posledních třináct let v rámci pěti nejprestižnějších evropských lig.

A najednou to byl zelenobílý sektor na opačném konci Signal Iduna Parku, jehož zpěv se rozléhal náhle ztichlým stadionem: "A až prohrajete a budete na dně, budeme tu stát a zpívat: Borussia!"

Brémy si tři body každopádně zasloužily. Ve všech statistikách byly lepším týmem, až do samotného konce ale zaostávaly v počtu gólů. Slabý výkon domácích nechtěně ilustrovala obsluha světelné tabule, na níž v 84. minutě zablikala statistika, že na branku Werderu vyslal nejvíce střel Mahmoud Dahoud. A to přesto, že německý reprezentant střídal kvůli zranění už v 18. minutě…

Po závěrečném hvizdu postávali žlutočerní ve svém pokutovém území, asi dvacet metrů od svých fanoušků. Stoper Nico Schlotterbeck nezvykle přikrčený, opodál Jude Bellingham nehybně, s rukama v bok. Málokdo z domácích chápal, co se vlastně na trávníku stalo.

"Dáš všechno do devadesáti minut… a pak se stane tohle," zvolal jeden příznivec směrem do davu. A přidal výraz, který netřeba překládat: "Scheisse!" Ostatní fanoušci, sami udýchaní a unavení z toho, jak dvě hodiny zpívali, tleskali, poskakovali a mávali obrovskými, těžkými vlajkami, se v tichosti pustili do balení transparentů, stožárů a různého dalšího vybavení. Žádné výčitky, žádné nadávky, jen zkažený sobotní večer.

"Nemám ponětí, co se právě stalo. Kdybych to věděl, zastavili bychom to," kroutil po zápase hlavou německý veterán Marco Reus. Historickému obratu nevěřili ani sami hráči Werderu. "Vlastně k tomu nemám slov. Bylo to šílené," radoval se Burke v rozhovoru pro klubový web.