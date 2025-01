Nejúspěšnější tenistka, o které jste neslyšeli. Siniaková je úkaz, zájem ale není

Kateřina Siniaková je v dalším grandslamovém finále. V neděli česká tenistka v Melbourne zaútočí na svůj desátý titul z turnajů velké čtyřky. Jenže tenisové organizace své deblové osobnosti stále příliš aktivně nepromují. Češka nepatří mezi obletované superstars, přestože její fenomenální výsledky u fanoušků budí zasloužený rozruch. Nedávno přiznala, že jí to přijde smutné.

Osmadvacetiletá česká tenistka mocně vládne tenisové čtyřhře a nezadržitelně míří mezi nejlepší deblistky všech dob.

Bez ohledu na partnerky, její jméno pravidelně nechybí ve finále grandslamu: od roku 2017 se objeví už ve dvanáctém klání o titul.

Navíc, společně s dříve odepisovanou Taylor Townsendovou píše Češka v posledním roce nesmírně atraktivní příběh o partnerství, které se zrodilo jen zvláštní shodou nešťastných příhod. A následně se proměnilo nejen ve stroj na výhry, ale také v čisté přátelství.

Organizaci WTA i oficiálním stránkám Australian Open přesto v pátek ráno dlouhé hodiny trvalo, než vydaly alespoň základní zprávu referující o dalším úspěchu česko-amerického páru, který ve vysoce kvalitním a dramatickém semifinálovém klání přetlačil mladé Rusky Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou. Na sociálních sítích to nebylo o moc lepší.

Siniaková přitom přepisuje rekordy deblové disciplíny.

Loni se jí povedla neslýchaná věc, vyhrála pět turnajů s pěti různými spoluhráčkami. Američanky Coco Gauffovou a Taylor Townsendovou dovedla k jejich premiérovým deblovým grandslamovým trofejím.

Kateřina Siniaková ve finále grandslamů: US Open 2017 - porážka (spoluhráčka Lucie Hradecká) Roland Garros 2018 - titul (Barbora Krejčíková) Wimbledon 2018 - titul (Barbora Krejčíková) Australian Open 2021 - porážka (Barbora Krejčíková) Roland Garros 2021 - titul (Barbora Krejčíková) Australian Open 2022 - titul (Barbora Krejčíková) Wimbledon 2022 - titul (Barbora Krejčíková) US Open 2022 - titul (Barbora Krejčíková) Australian Open 2023 - titul (Barbora Krejčíková) Roland Garros 2024 - titul (Cori "Coco" Gauffová) Wimbledon 2024 - titul (Taylor Townsendová) Australian Open 2025 - ? (Taylor Townsendová) Zdroj: Sport

Přidala i druhé olympijské zlato, tentokrát v mixu s Tomášem Macháčem.

Vrátila se na post světové jedničky, v počtu týdnů na trůnu za sebe dostala legendární jména, jako jsou Sanja Mirzaová, Roberta Vinciová, Arantxa Sánchezová-Vicariová nebo Nataša Zverevová.

Zanedlouho už bude čtvrtou nejlepší deblistkou historie, navzdory tomu v tenisovém prostředí nepociťuje výraznější zájem o své úspěchy.

"Kateřina Siniaková je určitě ta nejúspěšnější tenistka, o které jste neslyšeli," napsala trefně autorka Carole Bouchardová, která Češku na podzim pro Tennis Majors vyzpovídala v čínském Wu-chanu.

"Je to úplně jiné než ve dvouhře. Vnímám, že i když jsem světová jednička, nemám ty samé výhody, jako má jednička ve dvouhře. Co se týče tréninkových možností nebo mediálních věcí, je to obrovský rozdíl," vysvětlila Siniaková, podle autorky naprosto smířeně.

Vlny ve světě nenadělalo ani její fenomenální léto ozdobené dvěma grandslamovými tituly a olympijským zlatem.

"Bohužel ne. Je to opravdu smutné, co se týče čtyřhry. Mám za to, že jsem toho v deblu dokázala hodně, ovšem nikoho to nezajímá. Ale tak to prostě je, už mi na tom nezáleží a nemyslím si, že se to někdy změní. Já sama vím, že jsem si vedla skvěle," popsala Siniaková.

V českém prostředí je to přece jen jiné.

Královéhradecká rodačka v domácích poměrech v popularitě nijak nezaostává za krajankami, které mají lepší výsledky ve dvouhře, dokazují to i statistiky čtenosti u textů na Aktuálně.cz, věnovaných jejím úspěchům a nevšednímu příběhu.

Další krok ke sportovní nesmrtelnosti může Siniaková udělat v neděli ráno středoevropského času, kdy se po boku americké partnerky utká o svůj desátý grandslamový titul.