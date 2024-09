Ronaldo, Messi, Pelé i legenda Slavie. Toto jsou nejlepší střelci historie fotbalu

1. Cristiano Ronaldo (Portugalsko) - 900 gólů

Cristiano Ronaldo je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob a jeho kariéra je výjimečná nejen svou délkou, ale především efektivitou. Celkově během své kariéry už vsítil neuvěřitelných 900 gólů, což ho staví na první místo v historických tabulkách střelců světového fotbalu.

Ronaldo začal svou profesionální kariéru v portugalském Sportingu, ale rychle přitáhl pozornost světových klubů. Po přestupu do Manchesteru United v roce 2003 se stal hvězdou Premier League, kde výrazně přispěl k zisku tří ligových titulů a vítězství v Lize mistrů v roce 2008. Během svého působení v Anglii vstřelil přes 100 gólů, což bylo jen začátkem jeho rekordní střelecké dráhy. Po přestupu do Realu Madrid v roce 2009 dosáhl Ronaldo nové úrovně. V tomto klubu strávil devět let a stal se jeho historicky nejlepším střelcem, když vstřelil více než 450 gólů. Během tohoto období získal také čtyři tituly v Lize mistrů a stal se čtyřikrát držitelem Zlatého míče.

V roce 2018 přestoupil Ronaldo do Juventusu, kde přidal více než 100 gólů a získal dva ligové tituly. Po návratu do Manchesteru United v roce 2021 a krátkém působení se v roce 2023 přesunul do saúdskoarabského klubu an-Nasr, kde jeho gólostroj pokračuje. Portugalec je rekordmanem nejen v počtu gólů na klubové úrovni, ale také drží světový rekord v počtu gólů za národní tým Portugalska, se kterým v roce 2016 zvítězil na mistrovství Evropy.