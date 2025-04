Týmu bych nepomohla. Pála o turnaji věděl, hájí se Fruhvirtová po víkendovém lynči

Bylo to velké téma, které ještě prohloubilo vrásky nehrajícího kapitána. Česká tenistka Linda Fruhvirtová odmítla z rodinných důvodů reprezentovat v Billie Jean King Cupu, přitom v sobotu hrála kvalifikační zápas v Rouenu. Omluvenkami zdecimovaný národní tým pak prohrál rozhodující bitvu se Španělskem a česká teenagerka to schytala. V neděli večer přišla s obhajobou.

Při absencích zraněných hvězd lovil nehrající kapitán Petr Pála hráčky do bojů o postup do finálové skupiny, kde se dalo. A Fruhvirtová, která byla rozjetá z turnajů v Americe, pro něj byla jednou z variant, přestože žebříčkem patří až hluboko do druhé stovky.

Ale i ona odmítla pozvánku pro změnu z vážných rodinných důvodů. Šéf českého týmu to respektoval, ale po sobotní porážce neskrýval zklamání, když se dozvěděl, že mladá Češka hrála a dokonce vyhrála kvalifikační zápas ve stejnou chvíli, kdy její krajanky ztrácely postup proti Španělkám.

"Dozvěděl jsem se to v šatně. Nebudu nic rozporovat. Když se někdo omluví z vážných rodinných problémů a hraje ve stejný den na turnaji, přijde mi to nešťastné. Je to blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím," prohlásil Pála.

Kauza se pak začala šířit mediálním prostorem a Fruhvirtová sklízela drsnou kritiku i z řad fanoušků. Vyjádření poskytla na Instagramu až poté, co ve Francii vypadla těsně před branami hlavní soutěže.

"Ahoj všichni, ráda bych se vyjádřila k situaci ohledně BJK Cupu. Minulý víkend jsem se setkala s kapitánem Petrem Pálou, kterému jsem se osobně řádně omluvila a vysvětlila, že se momentálně potýkám s rodinnými problémy, které jsem musela po příletu z Ameriky každý den řešit a které mě zasáhly natolik, že mi znemožňovaly být ready reprezentovat," napsala.

Na vině prý bylo i zranění, které do poslední chvíle řešila.

"Potýkala jsem se se zánětem v zápěstí, se kterým jsem ještě v úterý byla v nemocnici, kde nebylo jasné, zda vůbec budu schopná hrát turnaj ve francouzském Rouenu, který začínal o týden později, než byl sraz na BJK Cup, i o možné účasti na tomto turnaji jsem však kapitána informovala," hájí se.

Rozhodnutí odjet na turnaj tak prý padlo až v době, kdy už reprezentační sraz stejně probíhal.

"Reprezentovat pro mě již od mládežnických kategorií byla, je a bude čest a priorita. Tentokrát jsem ale nebyla ve stavu, kdy bych mohla týmu pomoct. Proto mě mrzí veškeré nepravdivé informace, které byly zveřejněny a z některých výroků jsem velmi zklamaná," dodala.

Šanci na reprezentační reparát by mohla dostat v listopadu, kdy Češky odehrají baráž o setrvání v elitní světové skupině.