"Nebylo by to fér." Outsider upustil od kontroverzní zbraně, těší ho ale systém OH

Nemít jako domácí tým automatickou vstupenku, hokejový turnaj na olympiádě v Miláně by nejspíš vůbec nehráli. A nakonec nevyužijí zvažovaný trumf. I tak ale Italové pomýšlejí na úspěch. Pod vedením trenérské hvězdy vyhlížejí hlavně jeden zápas. Může být i proti Česku.
V kanadské nominaci na očekávanou únorovou akci nechybějí útočníci Macklin Celebrini ani Anthony Cirelli. I to napovídá, že hokejových hvězd s italskými kořeny nebude v Severní Americe málo.
Vědí o tom i v italské reprezentaci, která už v roce 2024 rozhodila sítě. Přímo u vedení NHL sondovala, jestli by na olympiádě nemohla využít Italoameričany či Italokanaďany ze slavné soutěže. A dostala souhlasné stanovisko.
Nakonec ale nemá ani jednu takovou hvězdu.
„Já jsem to bral jako hotovou věc už na konci minulé sezony. Klukům jsem po květnovém mistrovství světa říkal, že hráče NHL zvát nebudeme,“ prozradil online deníku The Athletic hvězdný trenér Itálie Jukka Jalonen, který v minulosti dovedl Finsko k celé řadě medailí včetně zlata z olympijského Pekingu 2022.
„Nebylo by to fér vůči klukům, kteří za Itálii hrají celý život, ani těm, kteří mají dvojí občanství a reprezentují už léta,“ připojil.
Podobně hovořil už před rokem, tehdy ale ještě připouštěl možnost přizvání až tří hvězd NHL s italskou krví.
Není jasné, na čem italský lobbing ztroskotal. Podle regulí hokejové federace IIHF by ale takový Italoameričan z NHL musel v zemi svých předků odehrát alespoň dvě sezony, než by ji mohl reprezentovat (nebo čtyři, pokud už předtím nastoupil za USA).
Pravidla pro turnaj v Miláně sice určuje Mezinárodní olympijský výbor, ale po konzultaci právě s IIHF.
Itálie se tak jako jediná z účastníků hokejového svátku bude muset obejít bez pomoci z NHL.
Nadějný brankář Damian Clara má sice smlouvu s Anaheimem, ale zatím se akorát mihl na jeho farmě a v aktuální sezoně chytá na hostování v nejvyšší švédské lize.
V Jalonenově nominaci je také tucet hráčů narozených mimo Itálii. Nejde o žádné hvězdy a v jihoevropské zemi často mají kořeny.
Typickým příkladem je bek Phil Pietroniro. Pochází z kanadského Montrealu, ale kariéra ho zavedla do Evropy. Momentálně nastupuje za kladenské Rytíře, ovšem v Itálii už toho odehrál dost na to, aby ji mohl reprezentovat.
Jalonen vede outsidera už rok a půl a v Miláně nasadí podobný tým jako na loňském mistrovství světa druhé kategorie. Tam se Italové po dvou předchozích nezdarech vrátili mezi elitu.
Ovšem těsně, v šestičlenné skupině skončili druzí. Velké Británii podlehli 1:5, Ukrajině na nájezdy.
Je jasné, že pod pěti kruhy proti hvězdám NHL mohou mít velké problémy. Od 11. února v základní skupině postupně narazí na Švédsko, Slovensko a Finsko.
„Pro nás je to ale skvělý systém,“ poznamenal Jalonen. „Můžete prohrát všechny zápasy ve skupině, tři ve čtyřech dnech, a pak stejně postoupíte do předkola. Je to o čtvrtém utkání. Jedno vítězství v pravou chvíli a jste ve čtvrtfinále.“
Současný systém platí od her ve Vancouveru 2010. Ze tří skupin po čtyřech postoupí čtyři nejlepší týmy rovnou do čtvrtfinále a zbytek se utká v předkole. Může tak dojít i na souboj Česko – Itálie.
„To bude náš zápas,“ prohlásil Jalonen obecně o klání číslo čtyři. „Samozřejmě v něm budeme za outsidery, ale je to jeden zápas, může se stát cokoliv.“
