Itálie, která by Čechům zavařila. Hokejový trpaslík usiluje pro OH o nevídaný trumf

Zlanařili uznávaného finského trenéra Jukku Jalonena, teď jim zbývá složit pro hokejový turnaj na domácí olympiádě konkurenceschopný tým. Italové by si při tom rádi pomohli hvězdami NHL s italskými kořeny.

Leckoho možná překvapí, že Itálie v 90. letech čtyřikrát v řadě hrála čtvrtfinále elitního mistrovství světa.

Trvale však mezi hokejové mocnosti nepronikla. V novém tisíciletí paběrkuje mezi první a druhou kategorií světového šampionátu. Naposledy si proti nejlepším zahrála na MS 2022.

Už za rok ji přitom čeká turnaj, který elitní mistrovství světa kvalitou převyšuje - zimní olympiáda s účastí hráčů ze severoamerické NHL.

Pokud pořadatelé povolí start ruským hokejistům, půjdou Italové do skupiny s Kanadou, Švédskem a Švýcarskem. Bez sborné by čelili Finsku, Švédsku a Slovensku. V obou případech budou za jasného outsidera.

Minimálně do předkola play off sice postupují všichni, takže je mimochodem možný i duel Česko - Itálie, ale za momentální konstelace hrozí Jalonenově partě nedůstojné výprasky.

Proto Italové pokukují po výpomoci od NHL.

Hokejový trpaslík aktuálně nemá ve slavné soutěži jediného reprezentanta. Brankářský talent Damian Clara sice prošel druhým kolem předposledního draftu a s Anaheimem později podepsal nováčkovskou smlouvu, ale nyní chytá na hostování v nejvyšší finské lize.

Posledním Italem ve statistikách NHL je tak stále útočník Tony Tuzzolino, který kolem zlomu tisíciletí zkoušel prorazit například u newyorských Rangers.

Zámořská liga však vhledem ke dřívější evropské migraci byla a stále je plná Severoameričanů s italskými kořeny.

Itálie jakožto trpaslík v nouzi by tak tento cenný zdroj ráda využila. Andrea Gios, šéf tamní federace, která sdružuje všechny lední sporty, už se kvůli tomu podle Chrise Johnsona ze stanice TSN sešel s vedením NHL. Ta myšlenku podpořila.

V extrémním případě by Italové mohli sestavit více než konkurenceschopný mančaft. Například Italoameričan Frank Vatrano a Italokanaďané Anthony Cirelli a Gabriel Vilardi v rozjeté základní části dohromady nastříleli 63 gólů.

Nejlepší česká trojice David Pastrňák, Martin Nečas a Tomáš Hertl jich má na kontě 72.

Smělý italský plán má ale zádrhel. Aby třeba Vatrano, který už několikrát reprezentoval USA, mohl "přeběhnout" k Itálii, musel by v zemi svých předků odehrát podle regulí hokejové federace IIHF čtyři sezony.

U hráčů bez předchozí reprezentační zkušenosti je tato doba poloviční, ale s ohledem na olympijské hry 2026 pořád příliš dlouhá. Kdo by navíc vyměnil NHL za Itálii?

Pro hokejový turnaj v Miláně sice určuje pravidla Mezinárodní olympijský výbor, ale po diskuzi právě s IIHF. Na minulých zimních hrách v čínském Pekingu se jejími pravidly inspiroval a uvolnil je jen minimálně.

Italský hokej by si tak musel vyjednat mnohem lepší podmínky než před lety ten čínský. Jinak bude bez posil ze slavné ligy.

"Myslím, že by to tak stejně mělo být. Pokud by za nás přijel hrát někdo z NHL, kdo má italské kořeny, ale nikdy nebyl v Itálii, byl by to poněkud špatný signál vůči klukům, kteří v Itálii hrají a bojují o místo na olympiádě," řekl webu NHL.com trenér Italů Jalonen.

Připustil ale výjimky. "Možná bychom přemýšleli o jednom, dvou nebo třech takových hráčích, ale jinak je to špatně," dodal.

V každém případě je nepravděpodobné, že za Itálii nastoupí jen rodilí Italové. Ve stávající sezoně vyzkoušel Jalonen 49 reprezentantů a hned 22 z nich přišlo na svět mimo Itálii.

Typickým příkladem je obránce Phil Pietroniro. Pochází z kanadského Montrealu, ale kariéra ho zavedla do Evropy. Momentálně nastupuje za kladenské Rytíře, ovšem v Itálii už toho odehrál dost na to, aby mohl jihoevropskou zemi reprezentovat.

Jižní Korea přivezla na olympijský hokej v Pchjongčchangu 2018 sedm rodilých Severoameričanů, Čína o čtyři roky později dokonce patnáct a k tomu jednoho Rusa.

Nikdo z nich ale nepřišel rovnou z NHL coby expresní výpomoc. Pravidla takové posily jednoduše neumožňovala. A severoamerická liga se tehdy stejně neúčastnila.