Natočte o tom dokument, nechápou v NHL. Exparťák Čechů je s obří smlouvou neviditelný

Že se smlouva, kterou hokejový Edmonton podepsal s útočníkem Trentem Fredericem, nemůže vyplatit, namítali kritici hned po zveřejnění detailů dohody. Ani oni ale asi nečekali, že to hned v prvních měsících kontraktu bude až taková katastrofa.
Příznivci Bostonu Frederica dobře znají. Někdejší devětadvacátý hráč draftu NHL se v klubu postupně zlepšil až na 18 gólů a 40 bodů v jedné základní části.
Do toho oslňoval fyzickými parametry, přirozenou tvrdostí nebo schopností hrát prakticky kdekoliv v útoku. Občas se v jedné lajně sešel i s Pavlem Zachou či jiným Čechem.
V minulé sezoně ale polevil a jednání o prodloužení spolupráce nikam nevedla. Následovala složitá výměna zahrnující tři kluby.
Boston získal například volbu ve druhém kole draftu, kterou použil na nadějného forvarda Williama Moorea. Frederic připadl Edmontonu.
Záhy se ukázalo, jak moc generální manažer kanadského týmu Stan Bowman posile věří. I když Fredericovi – částečně kvůli pochroumanému kotníku - nevyšlo play off, dostal dárek v podobě osmileté smlouvy na téměř 31 milionů amerických dolarů. To je v průměru 3,85 milionu za rok.
Podobně dlouhé kontrakty zpravidla dostávají hvězdy typu Davida Pastrňáka nebo mladí hráči s velkou budoucností, ne pracanti do třetí formace.
Frederic si navíc pro první čtyři roky vyhandloval klauzuli o nevyměnitelnosti v maximálním rozsahu. V tomto dlouhém úseku není možné ho bez souhlasu vytrejdovat ani poslat na farmu.
O to víc teď fanoušky Edmontonu děsí Američanovy výkony v nové sezoně.
Frederic ve 46 zápasech posbíral tři (!) body za dvě branky a asistenci. V týmové tabulce produktivity trčí na 21. místě. Před ním je pět obránců nebo třeba český útočník David Tomášek, který v klubu po rozvázání smlouvy už týdny nepůsobí.
„Není to ten Freddy z Bostonu,“ komentoval Fredericovu mizérii deník Edmonton Journal. „Těch jeho pár bitek bylo vynucených a fanoušci Edmontonu měli chuť hodit na led bílý ručník pomalu hned po jejich začátku.“
„V útoku zase zamrzl víc než led, po kterém bruslí,“ pokračoval list na adresu 27letého univerzála. „Navíc ve většině zápasů vyloženě odmítá improvizovat v tom, že by provokoval soupeře nebo si zkusil najít jakýkoliv jiný způsob, jak se uplatnit.“
Frederic ve své katastrofální sezoně už nepřekvapivě zažil i posazení na tribunu, dvakrát.
Někteří ho hájí tím, že možná ještě pociťuje následky po zranění kotníku, ale převládá kritika. A prostý údiv nad Američanovým kontraktem.
Za všechny to shrnul hokejový analytik Travis Yost. „ESPN by měla natočit ‚30 for 30‘ o tom, jak Trent Frederic přišel k osmileté smlouvě,“ napsal s odkazem na známou dokumentární sérii, v níž se rozebírají význačné sportovní události nebo osobnosti. V hokeji to byl třeba trejd Waynea Gretzkého do Los Angeles.
Pokud se Frederic ofenzivně nezmátoří, mohl by na konci základní části mít pět bodů. Pak by každý jeho zápis vycházel pomalu na jeden milion dolarů…
