"Ohromně efektivní." V Bostonu trvale roztrhli české duo, výsledek může překvapit

Po mírném útlumu v minulé sezoně NHL Pavel Zacha opět válí, příkladně vede nejpevnější lajnu hokejového Bostonu. Co je ale nejzajímavější, zvládá to i bez dříve nerozlučného parťáka Davida Pastrňáka.
V létě 2022 prožil Zacha kariérní zlom. Z New Jersey, kde jako šestka draftu nenaplnil vysoká očekávání, odešel výměnou do Bostonu, týmu plného dalších Čechů.
Ve vlídném prostředí okamžitě pookřál. Na levém křídle útoku se dvěma Davidy, Krejčím a Pastrňákem, začal sbírat mnohem víc bodů. Konečně dokázal, že je hráčem do prvních dvou formací.
V dalších dvou sezonách to víceméně potvrdil. Už bez Krejčího, který ukončil hráčskou kariéru, ale stále s Pastrňákem. Navíc jakožto univerzál zvládl přesun do náročnější role centra.
Vždycky tu ale bylo jedno „ale“. Co když Zacha nebude hrát vedle jednoho z nejlepších hokejistů planety, který dokáže pozvednout prakticky kohokoliv?
Probíhající základní část NHL na to odpověděla.
Zacha sice s Pastrňákem stále nastupuje v první přesilovkové formaci, v níž chtějí mít trenéři to nejlepší, ale většinu času na ledě tráví bez něj.
Vede druhou lajnu s Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem na křídlech. Podle webu Natural Stat Trick spolu odehráli zhruba 280 minut, suverénně nejvíc ze všech bostonských útoků. A nebýt dřívějšího marodění obou křídel, bylo by to ještě více.
Důvěra od trenéra Marca Sturma je podložena čísly. S touto trojicí na ledě vstřelil Boston při hře pět na pět 18 branek, na druhé straně jich inkasoval jen osm.
Joe Haggerty z webu Boston Sports Journal označil formaci číslo dvě za „ohromně efektivní“.
Sám Zacha ve 46 zápasech bodoval celkem 32krát (14+18). Vstřelil už tolik gólů jako za celou minulou základní část a může překonat své sezonní maximum v podobě 21 tref.
„Střelu má elitní – a když ji použije, je účinná. Všichni víme, že mu to tam může padat dál,“ vyzdvihl parťáka první brankář Bostonu Jeremy Swayman.
I když Zachovi pomáhají s produktivitou přesilovky, ukazuje, že si poradí i bez Pastrňáka. Online deník The Athletic ho nedávno označil za „nejlepšího všestranného centra Bruins“. Třebaže papírovou jedničkou je Elias Lindholm.
Sturm o urostlém Čechovi dost možná smýšlí podobně. „Od začátku mi říká, že chce, abych hrál na první lajny ostatních týmů,“ prozrazuje Zacha. „A myslí si, že Arvidsson, kterého koučoval dřív, mi hodně pomůže bruslením, napadáním a hrou kolem brány. Mittelstadt je zase šikovný.“
Trojici to klape, přestože Švéd Arvidsson i Američan Mittelstadt přišli do Bostonu po ne zrovna vydařeném období.
„Myslím, že většinu sezony odvádíme dobrou práci, makáme. Vytváříme si hodně šancí a teď nám to jde ještě líp, protože s odehranými zápasy se přirozeně zlepšujete,“ líčí Zacha.
Daří se i Pastrňákovi, který by počtvrté v řadě mohl pokořit stobodovou hranici. Hraje tam, kde je zrovna třeba, ale nejčastěji mu dělá centra Lindholm.
„Že nenastupujeme tolik spolu, mě samozřejmě mrzí,“ přiznává Zacha. „S Davidem jsem tady tři roky hrál většinu zápasů a musím říct, že se mi s ním hraje výborně. Nám v lajně to teď ale funguje, stejně jako to funguje jemu, což je pro tým nejdůležitější. Ale nikdy nevíte…“
Třeba Sturm svou vizi časem přehodnotí. A když ne on, tak by sehranou dvojku mohl dát dohromady kouč české reprezentace Radim Rulík na nadcházející olympiádě v Miláně.
ŽIVĚPo středečních 19 hodinách se sněmovna vrací k jednání o důvěře vládě
Sněmovna obnovila ve čtvrtek dopoledne jednání o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Zatím trvalo 19 hodin. Do rozpravy bylo přihlášeno ještě 23 poslanců z původních šesti desítek. K hlasování se tak členové dolní parlamentní komory dostanou nejdříve odpoledne. Rozhodování o osudu kabinetu Andreje Babiše (ANO) by mohly oddálit také povinné pravidelné ústní interpelace, které mají začít ve 14:30.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).