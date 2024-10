Našlapané Pardubice znovu zaváhaly, nečekaně padly i v derby s Hradcem

Hokejisté Hradce Králové zdolali v 9. kole extraligy v úvodním východočeském derby ročníku Pardubice 2:1 v prodloužení. Velkými jmény našlapané Dynamo utrpělo už třetí porážku z posledních čtyř duelů. V základní hrací době neskončily ani další tři dnešní zápasy: v prodloužení vyhrála Boleslav nad Litvínovem a Vary na ledě Kladna, po nájezdech zdolal Třinec soupeře z Plzně.

Pardubice vyhrály v minulém ročníku osm z devíti vzájemných zápasů, úvodní derby nové sezony však potvrdilo, že největší extraligový favorit se dosud nenachází v ideálním rozmaru.

První velkou šanci Hradce ještě neproměnil Dmowski, ale ve 13. minutě se premiérově prosadila jiná letní posila. Lotyšský útočník Batna vyjel před branku a jeho zakončení si gólman Will rukou sám srazil za záda.

Favorit mohl odpovědět v ojedinělé pasáži, kdy tečovanou Dvořákovu střelu zastavila horní tyč a posléze přestřelil volný Kousal. Převaha jinak byla na straně domácího týmu, který litoval zejména obrovské možnosti Pavlíka. Ten měl před sebou polovinu odkryté branky, ovšem napálil tyčku.

V polovině utkání začaly do hry zásadně vstupovat emoce. U několika situací byl pardubický tvrďák Houdek, jenž nejprve vyzýval k bitce Dmowského, ale ten neměl zájem.

Ve hře čtyři na čtyři trefil tyč i hradecký kapitán Pavelka, po jehož faulu však Dynamo hrálo 80 vteřin dvojnásobnou přesilovku, jenže ta skončila jen hromadnou pranicí po Smejkalově seknutí do Novotného.

Hradec měl i ve třetí části několik možností na druhý gól. Nejblíže byl hned po návratu do hry Perret, jehož kličku do bekhendu Will přečetl.

Novotnému nesebral nulu Smejkal po střele nad horní tyč a poté se hradecký brankář oklepal z nepříjemného hitu spoluhráče Pavelky.

Pardubice aktivitu nestupňovaly takovým způsobem, jakým se čekalo, přesto v 56. minutě vyrovnaly. Válovu střelu od modré čáry přesně tečoval Kaut, jenž se sedmým gólem v sezoně odpoutal na čele tabulky extraligových střelců.

Prodloužení ale trvalo jen 56 vteřin, než z dálky trochu nečekaně vypálil lotyšský obránce Freibergs a prostřelil clonu i brankáře Willa.

9. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl.(1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Batna (Estephan), 61. Freibergs (Perret) - 56. M. Kaut (Vála, R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 7:7. Bez využití. Diváci: 5976.

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Smoleňák (Tralmaks, Ticháček), 58. Smoleňák (Tralmaks, Ticháček) - 39. D. Moravec (Gríger, Jiskra), 51. Salsten (Gríger, Ilomäki), 63. Salsten (Ilomäki, Jaks). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 4044.

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Daňo (A. Nestrašil, L. Hudáček), 17. L. Hudáček (A. Nestrašil), 53. Miloš Roman (Nedomlel, Teplý), rozhodující sam. nájezd L. Hudáček - 30. Zámorský (Lalancette), 42. Skok (D. Simon, T. Urban), 45. Schleiss (Matýs, Klepiš). Rozhodčí: Hribik, Kika - Axman, Blažek. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4921.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Junttila (Skalický), 51. Suchý (J. Stránský), 64. Pyrochta (F. Pavlík) - 12. Koblasa (M. Sukeľ, Zile), 31. Czuczman (Hlava, Gut). Rozhodčí: Sýkora, Pilný - Kajínek, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 3401.