"Najím se tou rukou ještě?" Muchová při comebacku popsala svou noční můru

Měla být mimo až do srpna. Místo toho se vrátila na kurty už v červnu na travnatou část sezony. Česká tenistka Karolína Muchová při návratu po operaci zápěstí popsala, jakou noční můru prožívala. I proto nyní nechce nic přehnat a být připravená na dva vrcholy. Wimbledon a olympijské hry.

"Karolína Muchová opět odstupuje kvůli zraněnému pravému zápěstí." Čtvrteční titulky v médiích a na sociálních sítích znovu některé fanoušky vystrašily. Česká tenistka, která se v Eastbourne vracela na okruh po devíti měsících, předem vzdala čtvrtfinále turnaje.

Podle vyjádření samotné hráčky stála za jejím rozhodnutím spíše obezřetnost před Wimbledonem a není tedy důvod k další panice.

"Je to teprve začátek mého comebacku a nechci to uspěchat. Byl to můj první turnaj a nikdo jsme nevěděli, jak bude mé tělo reagovat," uvedla.

V Eastbourne však stihla novinářům popsat jaké noční můry si prožívala od září až do června letošního roku. Poslední úder soutěžního zápasu totiž odehrála v semifinále US Open, kde ji šlacha v pravém zápěstí začala trápit.

"Bylo to zpočátku frustrující. Hrála jsem skvěle, měla jsem parádní sezonu a najednou stop. Zpočátku jsme si mysleli, že bude stačit jen odpočinek a bude to zase dobré. Byli jsme za různými odborníky, všem jsem říkala, dělejte si se mnou, co chcete, jen žádnou operaci," přiznala v podcastu WTA Muchová.

Jenže postupně musela vzdát sny o Turnaji mistryň i o startu nové sezony na Australian Open. Ruka se příliš nelepšila, při zátěži se bolest vracela. Přišlo tedy zásadní rozhodnutí - na konci února podstoupí operaci.

"V tu chvíli jsem to musela přijmout," poznamenala. "Věděla jsem, že mám před sebou dlouhé volno, ale snažila jsem se přemýšlet jen nad tím, co můžu i s takovým omezením dělat."

Moc toho ale nebylo. Olomoucká tenistka dostala obvaz až po rameno, aby s paží co nejméně hýbala.

"Problém bylo všechno. Od čištění zubů až po oblékání trička. To trvalo měsíc až dva, časem jsem měla obvaz jen po loket, ale stejně jsem rukou nesměla hýbat," vzpomínala Muchová.

Prognózy lékařů dávaly sedmadvacetileté tenistce šanci na návrat až v srpnu na betonových dvorcích.

"Když mi sundali bandáž, nemohla jsem rukou pořád vůbec hýbat. Už jsem si říkala, že raketu určitě do ruky už nevezmu. Dokonce mi běžely hlavou myšlenky 'najím se tou rukou někdy? Udržím vidličku?'. Bylo to děsivé," líčila.

Nakonec šla ale rekonvalescence nebývale dobře. Muchovou už nebavilo jen trénovat na prázdno, a tak hned, jak dostala od chirurga zelenou, vyrazila na turnaj do Eastbourne.

"Může to znít jako klišé, ale strašně mi chyběly zápasy, lidi na tribunách, ten adrenalin, který tenis přináší. Na tohle všechno se moc těším a doufám, že ve špičce zase napáchám nějaký nepořádek," dodala s úsměvem.