Muchová má vlastnosti šampionky, říká její psycholog. V Linci je Češka hlavní hvězda

S Austrálií se rozloučila až příliš brzy, a tak si chtěla přidat do programu turnaj navíc. Karolína Muchová nemusela dlouho čekat, pořadatelé turnaje v Linci skočili po české tenistce, udělili jí divokou kartu a tento týden je hlavní hvězdou celého podniku. V Rakousku se rozpovídala i o tom, proč oslovila na spolupráci sportovního psychologa.

Ze všech českých tenistek to olomoucká tenistka na letošním Australian Open dotáhla nejdál. Bohužel to bylo pouze do druhého kola a tak se pro ni rýsovalo dlouhé volno až do poloviny února, kdy jsou na programu turnaje v Dauhá a Dubaji.

"Nejsem ten typ, co by měsíc doma trénoval, tak jsme si řekli, že to zkusíme a jsem moc ráda, že mi sem udělili kartu," řekla v rozhovoru pro Canal+ Sport Karolína Muchová.

Pořadatelé se ani nepotřebovali moc rozmýšlet. Ředitelka podniku v Linci Sandra Reichelová pěla na adresu české hráčky hotové ódy.

"Karolína je pro turnaj absolutním přínosem. Je to stylová tenistka, která má pestrou až spektakulární hru. Je těžké ji na kurtu předvídat. Jsme moc potěšeni, že ji tu můžeme přivítat," uvedla.

Z Muchové se rázem stala nasazená jednička turnaje. Až dvojkou je tu čtvrtfinalistka Australian Open Ukrajinka Elina Svitolinová.

Pro Češku je to velká šance, jak rozšířit sbírku titulů. Zatím má na kontě jen jeden a ten v Linci nabízí 500 bodů do žebříčku.

"Turnaje v hale mám moc ráda, myslím, že mi to i sedí. Motivaci vyhrát mám všude, takže se o to pokusím i tady. V minulosti mi to ve finálových kolech uteklo i proto, že na druhé straně byla hodně dobrá soupeřka, a já už nebyla v rozpoložení ještě přidat, tak uvidíme, jak to půjde tady," povzbuzuje se Muchová.

V posledních měsících přidala do týmu ještě jednu tvář, zkušeného sportovního psychologa Michala Šafáře, který v minulosti pomáhal například dvojnásobné wimbledonské šampionce Petře Kvitové.

"Je to takový můj přítel na telefonu. Vedeme otevřenou konverzaci, občas mi dá nějakou radu nebo tip. Cítila jsem, že potřebuju někoho, s kým můžu některé věci probrat, aby se mi trochu ulevilo," vysvětlila.

Sám Šafář přiznává, že toho s osmadvacetiletou tenistkou příliš dělat nemusí, protože má dostatečně silnou hlavu pro tenis.

"Pro mě je šampionka v tom, jak dokáže zvládat nepřízeň osudu. Jakou má schopnost suverénně se vracet po těch těžkých obdobích rekonvalescence a nepohody. To je vlastnost, která dělá šampiona šampionem," řekl Canalu+ Sport Šafář.

Vymyká se prý i tím, jak v sobě pracuje s porážkami, které na okruhu utrpí.

"Ona má výzvové nastavení mysli. Když s někým prohraje, neshodí jí to motivaci dolů, ale je to pro ni výzva, aby to zkusila znovu a znovu," vysvětlil psycholog.

A její první výzvou ve druhém kole turnaje v Linci bude Španělka Sara Sorribesová Tormová, aktuálně 99. hráčka světa.