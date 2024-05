"Nemají žádnou úroveň ani čest." Ponížení Rusové ztropili v Praze mezinárodní skandál

České mistrovství světa 2015 ve světě zabodovalo. Do ochozů přilákalo nejvíc diváků v historii, skoro 742 tisíc. Snad jedinou kaňkou bylo závěrečné počínání ruských hráčů. O jejich ostudě pojednává poslední díl seriálu "Když Praha psala hokejové příběhy".

Matt Duchene - Jason Spezza - Nathan MacKinnon. To byl na MS 2015 až třetí útok Kanady.

Proto není překvapivé, že zámořská velmoc, vedená kapitánem Sidneym Crosbym, soupeře vysloveně ničila. Čechy porazila dvakrát, v semifinále je poslala do - nakonec prohraného - boje o bronz.

Nenarazila ani v pražském finále proti sborné.

To Rusové narazili, a to tvrději než v nejtemnějších snech. Za celý zápas vystřelili na bránu dvanáctkrát, v prostředním dějstvím jen jednou. Nakonec prohráli vysoko 1:6. Z napínavého hokejového svátku, který možná někdo očekával, byla exhibice.

Ještě větší rozruch ale vyvolalo následné dění.

Ponižující výprask snášeli Rusové těžce. K tomu, aby si vůbec přijeli pro medaile, je musel nápadnou gestikulací vybízet tehdejší prezident světového hokeje René Fasel spolu se šéfem toho ruského Vladislavem Treťjakem.

Po standardním podávání rukou s Kanaďany se zase příliš nevyznamenal kapitán výběru Ilja Kovalčuk, jenž převzal trofej za druhé místo a prakticky hned ji bez zájmu předal členovi realizačního týmu na střídačce.

Pak přišla hlavní kontroverze.

Ruští hokejisté začali odcházet do kabiny, ještě než Crosby dostal do rukou mistrovský pohár. Podle Kovalčuka šlo o nedorozumění. Prý si mysleli, že když se otevřela vrátka do mixzóny, mají ceremoniál opustit a jít za novináři.

Shoda na tom ale očividně nepanovala. Hrstka Rusů v čele s Alexandrem Ovečkinem, Jevgenijem Malkinem a Artěmijem Panarinem totiž správně zůstávala na ledě. Vždyť ještě nezazněla kanadská hymna.

Nakonec ale Kovalčuk "odvedl" i je.

Hymnu vítězů a Faselův projev včetně poděkování v ruštině tak reprezentanti sborné mohli slyšet jen z útrob arény. Mezinárodní ostuda byla na světě.

Ruští hokejisté opustili ceremoniál po finále MS 2015 ještě před kanadskou hymnou. | Video: Youtube.com

Divili se i sami Kanaďané. "Ano, museli při tom ceremoniálu hodně postávat," spustil o Rusech Duchene. "My bychom ale před jejich hymnou v žádném případě neodjeli. Je to o respektu."

"Ovečkin samozřejmě chtěl zůstat, což nás hodně oslovilo. Všichni si ho za to vážíme," připomněl.

Incident vyloženě rozpálil výstředního kanadského komentátora Dona Cherryho. "My jsme na ledě zůstali, když vyhráli Rusové. Oni před hymnou odjedou. Nemají žádnou úroveň ani čest," soptil.

Sbornou zkritizoval i rusofil Fasel, který během svého dlouhého panování podobný úprk neviděl. "To, co ruský tým vyvedl, je naprosto nepřijatelné. Při hře se na ledě může udát cokoliv, ale po skončení zápasu je vždy nutný respekt k soupeři," prohlásil.

Za ostudný útěk reprezentantů musel ruský svaz zaplatit pokutu 80 tisíc švýcarských franků, což tehdy i dnes dělá asi dva miliony korun.

Rusko se pak slovy Arkadije Rotenberga, oligarchy a vlivné persony tamního hokeje, dušovalo, že "udělá všechno proto, aby se něco takového už víckrát nestalo". Podobný incident přeci jen přišel, byť ne pod hlavičkou hokejové federace IIHF.

Před několika měsíci ruská osmnáctka na takzvaném Poháru budoucnosti odmítla po prohře s běloruskou dvacítkou převzít stříbrný tác pro druhý nejlepší tým čtyřčlenného turnaje.

Bez poskvrny však v posledních letech není ani Kanada.

Na juniorském MS 2020 v Ostravě a Třinci neunesl kapitán zámořské velmoci Barrett Hayton nečekaný debakl 0:6 od sborné a při hymně soupeře si navzdory zvyklostem nesundal helmu. Doma za to schytal tvrdou kritiku a musel se omlouvat.