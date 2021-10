Úspěšná Buggyra: Lacko na stupních vítězů, Calvet vítězný a Kolocová s prvními body

Adam Lacko vybojoval v závodech mistrovství Evropy tahačů v Jaramě třetí a čtvrté místo a v průběžném pořadí se opět přiblížil druhému Saschovi Lenzovi z Německa.

Piloti Buggyry Adam Lacko (55) v závodě ME v Jaramě | Foto: Buggyra

Před závěrečnou Velkou cenou Itálie na něj ztrácí tři body. V čele je letos suverénní Maďar Norbert Kiss.

Lacko do nedělního prvního závodu, jehož start byl kvůli nečistotám na trati po doplňkových kláních ME o dvě hodiny opožděn, vyrazil z druhé řady. Na okruhu nedaleko Madridu sice pršelo, což má Lacko rád, tentokrát to ale rodákovi z Čeladné moc nevyhovovalo.

"Hned v prvním kole mi upadl stěrač, takže jsem se modlil, ať je konec. Na mokré trati a za deště jsem tak musel jet naslepo," řekl Lacko s tím, že si na začátku, kdy se jelo pod žlutými vlajkami a bez možnosti předjíždět, nechal úmyslně ujet dvojici Kiss, Antonio Albacete.

"Risknul jsem si, že zkusím zpomalit jezdce za sebou, abych měl před sebou mezeru a neměl tam takový vodní prach. Doufal jsem, že alespoň něco uvidím, což se nestalo. Dvanáct kol jsem bojoval s Jochenem Hahnem v zádech a dopadlo to dobře. S třetím místem jsem spokojený," řekl Lacko. Z vítězství se radoval Kiss a připsal si jubilejní desátou výhru v sezoně.

Do druhé jízdy odstartoval Lacko z třetí řady a nakonec se dokázal posunout na 4. místo, dokázal předjet Lenze i Němce Hahna. "Je to nepopulární čtvrté místo, ale teď se ani tak nekoukáme na poháry jako na body a hlavní soupeře, které jsem nechal za sebou a přiblížil se tak opět druhému místu. Z celého víkendu mám jedno třetí místo, ale do Misana si vezeme velkou naději na boj o konečnou druhou pozici," dodal Lacko.

Buggyře v podvečer přivezl velkou radost Franocuz Calvet, který týden po triumfu v národním šampionátu vyhrál svůj první závod v ME.

Už v první nedělní jízdě získal za deváté místo premiérova dva body v "Evropě" teprve 16letá Aliyyah Kolocová.

Seriál vyvrcholí v italském Misanu v polovině října.

Mistrovství Evropy tahačů v Jaramě (Španělsko):

3. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 26:24,051, 2. Albacete (Šp./MAN) -4,349, 3. Lacko -17,760, …9. Kolocová (oba ČR/Buggyra) -41,710.

4. jízda: 1. Calvet (Fr./Buggyra) 25:07,461, 2. Halmová (Něm./Iveco) -2,965, 3. Kursim (Něm./Iveco) -6,263, 4. Lacko -6,465, …14. Kolocová -48,880.

Průběžné pořadí ME: 1. Kiss 228, 2. Lenz 182, 3. Lacko 179, …17. Kolocová 2.