Dvojzávody? Kdepak, formule E chystá "šestispřeží". A NASCAR začne pouštět diváky

Dvojice Čechů vyhoštěných z Ruska už opustila zemi a je na cestě do Česka. Uvedla to mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Moskva vyhostila dva Čechy v reakci na stejný český krok z počátku června. Oba měli čas k opuštění ruského území do dnešní půlnoci.

"Dvojice vyhoštěných opustila území Ruské federace a pokračuje v cestě do České republiky," řekla Štíchová. Neupřesnila, kdy by měli dorazit do Česka. Vzhledem k absenci leteckých linek mezi Moskvou a Prahou kvůli pandemii koronaviru se vyhoštění vracejí autem.

Česká diplomacie neupřesnila, koho Rusko vyhostilo. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pouze uvedl, že to byla jedna osoba s diplomatickým statusem a jedna osoba na pozici technického pracovníka. Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák v úterý v České televizi řekl, že byla vyhoštěna ředitelka Českého centra v Moskvě a zaměstnankyně Českého domu.