Kopecký sice znovu našel přemožitele, ale po "Bohemce" se vrátil do čela šampionátu

před 3 hodinami

Osmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä proměnil premiérový start v Česku ve vítězství v Rallye Bohemia. Druhé místo za továrním jezdcem Škody obsadil jeho týmový kolega Jan Kopecký, jenž se tak vrátil do čela průběžného pořadí domácího mistrovství a přiblížil se pátému titulu v řadě a sedmému v kariéře. Třetí dojel v pátém závodě seriálu Jan Černý.

"Samozřejmě jsme z výsledku nadšení, protože není jednoduché sem přijet poprvé a porazit Jana. Byla to skvělá rallye," radoval se Rovanperä. "Erzety tady byly pěkné. Rychlé, ale dobré," dodal jezdec, který aktuálně kraluje i průběžnému pořadí světového šampionátu v kategorii WRC2 Pro.

Talentovaný Fin byl v čele rallye již v sobotu, v závěru se ale po defektu lehce propadl. V dnešní první rychlostní zkoušce se vrátil do čela Bohemie a vedení již udržel. Druhého Kopeckého nakonec porazil o 20 sekund, třetí Černý byl zpět o 1:09 minuty.

Stejně jako v sobotu účastníci 46. ročníku rallye i dnes bojovali se složitými podmínkami, deštěm a místy mokrou vozovkou. V patnácté erzetě vypadl po havárii ze hry o přední umístění dosavadní lídr MČR Filip Mareš, v dalším měřeném úseku jej následoval Jan Dohnal.

Souboj Kopeckého s Rovanperäm o první místo se rozhodl v předposledním testu, ve kterém mladý Fin porazil zkušenějšího soupeře o 11 sekund a získal klíčový náskok. Z pohledu hodnocení MČR však Kopeckého druhé místo v absolutním pořadí mrzet nemuselo, Rovanperä totiž do českého šampionátu stejně jako čtvrtý Simon Wagner z Rakouska neboduje.

"Z pohledu českého šampionátu je to dobrý výsledek, dnešní souboj s Kallem mě ale trošku mrzí. Chtěl jsem do toho jít naplno, ale on byl vždy o fous rychlejší než my," řekl Kopecký s tím, že před dlouhou devatenáctou rychlostní zkouškou již na útok na Rovanperäho nemyslel. "Rozhodli jsme se nic neriskovat a zvolnit, protože začalo hodně pršet a my jsme měli špatně zvolené pneumatiky," přiznal.

Ze závodnického pohledu tak byl lehce zklamaný. "Ale úkol vyhrát český šampionát jsme splnili, s tím jsme spokojeni," řekl Kopecký a ocenil výkon týmového kolegy. "Kalle nám všem ukázal, že se sem dá přijet a napoprvé vyhrát. Je to opravdu supertalent," uvedl na adresu syna bývalého vynikajícího rallyeového jezdce Harriho Rovanperäho.

Hodně si v cíli oddechl Černý, jehož na předešlé Rallye Hustopeče zastavila technická závada po absolvování poslední erzety a přišel o druhé místo. Podobné problémy měl navíc i loni v Mladé Boleslavi. "Poslední erzetu i celý dnešek, kdy jsem za námi viděl díru, jsem přemýšlel hlavně nad tím, aby to už klaplo," přiznal Černý.

"Po problémech některých soupeřů to z naší strany bylo spíše o dojetí, protože jsme věděli, že na ty dva z jiné planety prostě nemáme. Oni si jeli svůj závod a já jsem hrozně rád, že můžu vidět, jak až rychle se s tím autem dá jet. Já jsem spokojený. Konečně to vyšlo. Smůly při nás letos stálo dost, teď při nás stálo štěstí," dodal.

Závěrečným závodem českého šampionátu bude Barum Czech rallye Zlín, která se pojede 16. až 18. srpna.

Rallye Bohemia, pátá soutěž seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. K. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5 Evo) 1:37:27,2, 2. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) -19,7, 3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:09,1, 4. Wagner, Stein (Rak./Škoda Fabia R5) -2:42,3, 5. Štajf, Havelková (Volkswagen Polo Gti R5) -3:07,7, 6. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -3:27,5, 7. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -5:02,6, 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia R5) -5:29,0.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 221, 2. Mareš (Škoda Fabia R5) 190, 3. J. Černý 153.