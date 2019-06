Mareš se triumfem v Hustopečích přidal ke Kopeckému a Pechovi

před 2 hodinami

Vítězství Filipa Mareše ve víkendové Agrotec Petronas Rallye Hustopeče znamenalo, že v letošní sezoně vyhrál soutěž domácího šampionátu už třetí pilot. Něco takového seriál zažil naposledy v roce 2012.

Poslední roky si triumfy přisvojovali především Jan Kopecký a občas Václav Pech. Právě k této dvojici se v aktuální sezoně Mareš na jihu Moravy přidal, když využil neúčasti prvně jmenovaného a defektu druhého. O své první vítězství ale musel 27letý rodák z Mladé Boleslavi bojovat do poslední rychlostní zkoušky.

Za vysokých teplot začala posádka Mareš - Jan Hloušek šestým a pátým časem v úvodních dvou testech. Oba večerní průjezdy ale zajela nejrychleji a v závěru první etapy se tak posunula na průběžnou první příčku.

Do extrémního vedra odstartovala také druhá etapa, ve které se naplno rozhořela bitva o první místo mezi Marešem a Janem Černým, který na vedoucí dvojici ztrácel necelé čtyři vteřiny. Posádka ACA Škoda Autoklub Teamu svůj náskok nepatrně zvyšovala, ale ani devět a půl vteřiny před poslední sekcí nebylo pro pilota Škody Fabia zcela komfortní zónou.

"Na každé zkoušce jsme měli nad našimi pronásledovateli mírně navrch. Deset vteřin přesto není mnoho a žádnou chybu si nemůžeme dovolit. Ale jedeme v pohodě a před poslední sekcí si věříme," nechal se Mareš slyšet v poledním servisu druhé etapy.

Velké finále se rozjelo v závěrečných třech testech a především na poslední, dvaadvacetikilometrové zkoušce. Závěrečnou fotobuňkou prolétl v nejrychlejším čase Mareš, který tak mohl slavit první absolutní vítězství ve své kariéře.

"Je to naše první vítězství a ještě nám to ani nedochází. Chtěli bychom poděkovat hlavně celému týmu, všem partnerům, bez kterých by nic z toho nebylo možné. Je to výsledek velkého úsilí mnoha lidí," líčil v cíli šťastný hustopečský vítěz.

Nadšený Mareš ale pokračoval dál: "Pneumatiky Michelin fungovaly i v horkém počasí bezvadně a dopředu nás hnala také neuvěřitelná podpora fanoušků. Tolik jsme jich na žádném závodě snad ještě neměli. Jelo se od začátku rychle, nemohli jsme se flákat a jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě. Po roce a čtvrt závodění s Fabií R5 je to pro nás skvělý výsledek a snad také dobré znamení, že se můžeme posouvat ještě dál."