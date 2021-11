Krále světových rallye znovu určí Rallye Monza. Ogier je blízko osmému titulu

O titulu světového šampiona v automobilových soutěžích po roce rozhodne znovu Rallye Monza. Luxusní náskok nemusí stačit, jak se loni přesvědčil Elfyn Evans.

Rok se sešel s rokem a znovu se rozhodující podnik sezony MS v rallye jede v Itálii. A znovu se o titul utkají dva piloti Toyoty. Loni na Rallye Monza dorazil Evans se 14bodovým náskokem před Sébastienem Ogierem.

Jenže Brit udělal ve druhé etapě velkou chybu a vyjel mimo trať. Zkušený Francouz si tak dojel pro sedmou korunu rallyového šampiona.

Tentokrát jsou karty rozdány opačně. Ogier má v čele seriálu 204 bodů, Evans o 17 méně. Rodákovi z Gapu tak stačí být v neděli na třetím místě konečného pořadí a bude šampionem bez ohledu na Evansův výsledek.

"Mám velké štěstí a privilegium, že mám za sebou dlouhou kariéru se spoustou vítězství a s mnoha tituly, takže můžu být uvolněný," řekl Ogier.

"V určitém okamžiku se tlak zvýší, ale to je něco, co potřebuji. Máme všechny karty v ruce, abychom získali titul, takže do toho prostě musíme jít," podotkl sedmatřicetiletý pilot týmu Toyota Gazoo Racing.

Řeč se pochopitelně stočila i na loňský ročník Rallye Monza. "Samozřejmě, že naše situace je mnohem příznivější než před rokem, protože tentokrát mám nějaký náskok. Ale ještě není hotovo," konstatoval Ogier, který již s předstihem ohlásil, že letos s pravidelnou účastí v MS končí.

"Je pravda, že je to pro nás s Julienem (Ingrassiou - spolujezdcem) konec jedné sportovní kapitoly. To ale není něco, nad čím teď přemýšlíme," podotkl Francouz.

Evans dokázal v závěru sezony výrazně snížit Ogierův náskok poté, co vyhrál ve Finsku a byl druhý v Katalánsku. Ví ale, že naděje na zisk titulu nejsou moc velké. "Šance je malá, ale já i Scott (Martin - spolujezdec) do toho dáme vše," slíbil Evans.

"Pokusíme se dosáhnout co nejlepšího výsledku a uvidíme, co se stane," pokračoval rodák z velšského Dolgellau. "Po náročném období v polovině sezony byly poslední závody lepší, ale Monza bude zase úplně jiná výzva. Erzety v horách mají opravdu pěkný charakter, ale zkoušky na okruhu jsou různorodé a ne tak plynulé. Po loňsku máme docela dobrou představu, co můžeme čekat.."

Vedle titulu mezi jezdci se v Monze bude bojovat i o prvenství mezi spolujezdci a v průběžném pořadí má Ingrassia náskok také 17 bodů na Martina. Definitivně rozhodnuto ještě není ani v kategorii týmů, kde má ale Toyota komfortní náskok 47 bodů na Hyundai. A ve hře je už jen 52 bodů.

Rallye Monza odstartuje v pátek a na jezdce čeká celkem 16 rychlostních zkoušek. Vítězná posádka bude známá v neděli krátce po poledni.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 12 závodů): 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 204 b., 2. Evans (Brit./Toyota Yaris) 187, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 159, 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 140, 5. Tänak (Est./Hyundai) 128, 6. Breen (Ir./Hyundai i20) 76.

Pořadí týmů: 1. Toyota 474, 2. Hyundai 427, 3. M-Sport Ford 185, 4. Hyundai 2C 58.