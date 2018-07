V tátově autě a se sestrou jako navigátorkou bude Enge po osmi letech bojovat o domácí rallyové body

před 42 minutami

Tomáš Enge potvrzuje pověst univerzálního pilota, tentokrát bude "krotit" rodinný vůz Škoda 130 LR.

Praha - Tomáš Enge se po osmi letech vrátí na světa domácího šampionátu v automobilových soutěžích. Jediný český pilot ve formuli 1 o víkendu usedne v Rallye Pačejov za volant Škody 130 LR V pátém díle mistrovství ČR historických vozů mu bude dělat navigátorku sestra Lucie.

Enge už ve své bohaté kariéře závodil s kde čím, co má čtyři kola. V rallye má na svém kontě přes dvě desítky startů včetně Škody Octavia WRC. Fordu Focus WRC a Mitsubishi Lancer s pohonem na stlačený zemní plyn.

Nejlepšími výsledky byly roku 2003 triumfy na Sprintrallye Sosnová a Pražském Rallyesprintu .Se "stotřícítkou" se už svezl předloni v Praze. I tehdy mu dělala navigátorku sestra.

"Bude těžké se v první sekci dostat do tempa, protože nebudu přesně vědět, jak vysoké jej mám nasadit. Navíc se budeme ještě sžívat se sestrou. Jeli jsme sice společně Pražský Rallyesprint, ale tenkrát bez rozpisu jen na oko diváků," vzpomíná Enge na rok 2016.

Škoda 130 LR týmu Enge Racing:

Vůz patří rodinnému týmu Enge Racing, kterému šéfuje otec Břetislav - mistr Evropy cestovních vozů z roku 1981. "Protože sleduji historické automobily především kvůli tátovi, tak moc dobře vím, že tato kategorie je hodně nabitá a nikdo si tady nic nedaruje. Já si určitě nekladu nějaké cíle, chci si především užít celý víkend a v pohodě dojet až do cíle. Ale všichni to známe, jak si nasadíme helmy, tak budeme chtít závodit," uvedl liberecký jezdec,

S návratem na rallyové rychlostní zkoušky to ale nebude tak žhavé. V Pačejově půjde spíš jen o výjimečný počin. " Určitě bych uvítal takových to akcí více, ale v týmu Reiter Engineering mám na starosti čím dál více projektů a je vůbec s obdivem, že se se to takhle sešlo," vysvětlil bývalý pilot stáje formule 1 Prost, který má nyní u týmu Reiter Engineering na starosti výchovu mladých závodníků.