Česko jako vzor. Rallye se poučila z tragédie v Lopeníku, pomohl i kreslíř Urban

před 49 minutami

Neúnavná osvěta, propracovaný systém a skupiny zapálených pořadatelů stojí za tím, že co do bezpečnosti je český rallyový šampionát nyní dáván za vzor po celém světě.

Tragédie v Lopeníku, při níž v roce 2012 při RallyShow Uherský Brod zahynuly při havárii závodního vozu čtyři dívky stojící v zakázaném prostoru, byla pomyslnou poslední kapkou, která odstartovala doslova revoluční změny v bezpečnosti domácích automobilových soutěží.

Po sedmi letech je česká rallye v této oblasti světovou špičkou a za vzor ji dává ostatním zemím i Mezinárodní automobilová federace FIA. Český Autoklub totiž zafungoval hned na několika frontách. Vypracovaný systém se velice rychle ujal a dnes z něj čerpají i jinde v Evropě.

"Při soutěžích v zahraničí se na téma bezpečnosti často s ostatními piloty stočí řeč a já jsem hrdý na to, že situace u nás je tak dobrá. To, že by byli diváci na nebezpečných místech a jinak ohrožovali sebe nebo jezdce, se u nás nevidí," uvedl soutěžní pilot Filip Mareš, který se stal tváří blížící se Rallye Šumava Klatovy.

Karikaturami za bezpečnost diváků

Vyplácí se tak masivní kampaň Autoklubu ČR směrem k divákům. Ti už několik sezon dostávají Bezpečnostní desatero diváka rallye s kresbami Petra Urbana. Autoklub vydal také instruktážní video pro fanoušky a pořadatele.

Líbí se mi video @YouTube od autora @autoklubcr https://t.co/Tgw6F9Qtmp Bezpečnostní video pro diváky rally — Martin Prokop (@ProkopOfficial) November 22, 2016

Na západě Čech se sice pojedou ostré kilometry jen v pátek a sobotu, ale soutěž se připravuje prakticky celý rok. Vedle jednání s obcemi o trati se připravuje podrobný plán zabezpečení soutěže.

Tady hrají klíčovou roli dobrovolní pořadatelé, jichž je jen na "Šumavu" potřeba kolem tisícovky. "Bez nich by soutěž vůbec nemohla proběhnout. Jsou to z drtivé většiny fanoušci rallye, kteří od příchodu na stanoviště do úklidu všeho stráví na trati dobrých 13 hodin denně. A druhý den zase. To všechno jen za drobnou odměnu," vysvětlil Jiří Valenta, ředitel Rallye Šumava Klatovy a šéf pořadatelského Pošumavského auto moto klubu.

Nejedná se ale pouze o místní nadšence. Součástí systému organizace české rallye se staly takzvané pořadatelské skupiny. Jde o sehrané skupiny organizátorů z celého Česka, kteří se účastní všech podniků domácího šampionátu. "Je jich 80 až 100, jsou z různých koutů země. Jejich práce je pro pořádání domácích soutěží klíčová," dodal Valenta.

Fanoušci si musí soutěž užít, jezdci mít jistotu

Pořadatelé jsou spojeni vysílačkami a mají za úkol hlídat diváky tak, aby nevystavili nebezpečí sebe ani závodníky. Ovšem nejde se ve stylu drsné represe.

"Chceme, aby byla rallye bezpečná, ale zároveň aby si ji fanoušci užili. Například jako člen posádky safety car jsem už několikrát nechal posunut na bezpečných místech pásky blíže trati," vysvětlil ředitel Rallye Šumava Klatovy.

Bezpečnost z druhé strany si loni na Barum Rallye vyzkoušel jako řidič safety car i Jiří Kalista, který se ve druhém podniku domácího šampionátu vrátí do "ostrého" soutěžního vozu po třech letech.

"Bavil jsem se s diváky, kteří se ocitli v nebezpečných zónách, a vysvětloval jim z pozice jezdce, co se může stát. Byli rozumní, pochopili to a odešli odtud," popsal jezdec svoji nezvyklou zkušenost.

Vedle diváků je postaráno i o bezpečnost jezdců. Letos jsou na základě výběrového řízení instalovány do závodních speciálů nové inteligentní GPS moduly.

"Umožňují nám sledovat pohyb všech vozů na trati. Jedná se o vyspělou technologii, která dokáže sledovat i aktuální rychlost vozů, upozorní na zastavení vozu a v kabině je SOS tlačítko na okamžité přivolání pomoci," vyjmenoval Valenta.

Šéf Rallye Šumava Klatovy i všichni ostatní zainteresovaní by ale určitě byli nejraději, pokud nebude žádné tlačítko SOS potřeba a soutěž se odbude bez komplikací.

Rallye s centrem v Janovicích a s legendárním Klatovským okruhem v itineráři odstartuje v pátek odpoledne, vítěz bude znám druhý den v podvečer.