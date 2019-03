Jezdci v pohárových Peugeotech znovu míří za domácími vavříny i mezi "dvoukolkami"

před 8 minutami

Ani letos nebude v rámci domácího šampionátu v automobilových soutěžích chybě Peugeot Rallye Cup. Jeho jezdci mají velké ambice, vždyť loni piloti ve speciálech 208 R2 obsadili kompletní stupně vítězů MČR mezi "dvoukolkami" i ve třídě A6.

Navíc se francouzské vozy s pohonem jedné nápravy v celkovém pořadí soutěží pravidelně umisťovaly hned za momentálně nejvýkonnějšími stroji specifikace R5.

Na startovní listině víkendové Valašské rallye sice chybí loňský vítěz Peugeot Rallye Cupu Jan Talaš, který minulý týden startoval v mistrovství Evropy na Azorských ostrovech, ale i tak je seznam pohárových jezdců znovu bohatý.

Ve třetím ročníku poháru je potvrzený start Reného Dohnala s navigátorem Romanem Švecem, pojede také Matěj Kamenec, kterého bude tentokrát navigovat Jan Houšť. Mezi novými účastníky je několik zajímavých jmen, přihlášku zaslali Petr Gargulák, Jan Kornhefr, Jiří Pohlídal a Milan Obadal.

"Jako svoji úplně první soutěž jsem jel před sedmi lety Rallyesprint Lužické hory s vozem třídy N. Postupně jsem se propracovával k lepším vozům a koncem loňského roku jsem si vyzkoušel na Mikulášské rallye Peugeot 208 R2. Toto vyloženě čistokrevné závodní auto mě doslova uchvátilo," svěřil se Gargulák.

"Je to asi nejlepší vůz, s jakým jsem kdy závodil. Dá se s ním jet opravdu hodně rychle, ale stále jsme z něho nevyužili maximálně jeho potenciál. To nás motivovalo pracovat na dalších startech, a proto jsme se přihlásili do Peugeot Rallye Cupu. Z mého pohledu je pohár zajímavý silnou konkurencí, vyrovnanými vozy a také vypsanými odměnami," vysvětlil syn sedminásobného českého šampiona v třídě produkčních vozů Michala Garguláka.

Právě navýšení zmiňovaných odměn je pro soutěžní jezdce jedním z lákadel, proč volí start v Peugeotu 208 R2 a jeho domácím poháru. Navíc organizátoři připravili novinku, už není třeba přihlásit se na celý ročník. Piloti, kteří budou startovat jen ve vybraných podnicích, zaplatí snížený vklad do seriálu.