Osmý triumf. Kopecký vyhrál Barum rallye o více než minutu a půl

před 3 hodinami

Jan Kopecký ve Škodě Fabia R5 Evo vyhrál už poosmé Barum rallye. V letošním 49. ročníku triumfoval suverénně, před druhým Fliipem Marešem měl náskok více než minutu a půl.

Třetí dojel Brit Chris Ingram, který tak završil hattrick mladoboleslavských speciálů - druzí dva jmenovaní mají ale ještě původní specifikaci "er pětky".

Mareš se na druhou pozici prodral o pouhé tři desetiny vteřiny až v polední rychlostní zkoušce celé rallye. Pilot ACCR Czech Rally Teamu zároveň ovládl hodnocení ERC1 Junior.

"Dal jsem do toho všechno a jsem rád, že jsme v cíli, což je nejdůležitější," řekl Mareš, jenž musel následně několik desítek sekund čekat, až měřený úsek absolvuje i jeho britský sok.

Následně mohl začít slavit. "Je to největší den v mé kariéře a nejlepší závod v životě," radoval se Mareš, jenž za titul šampiona ERC1 Junior zároveň získal od promotéra prémii ve výši 100 000 eur.

Úřadující český šampion Kopecký si v neděli pojistil sedmý domácí titul. V domácím šampionátu, jehož se Ingram nezúčastňuje, byl za druhým Marešem jako třetí klasifikován bývalý úspěšný okruhový pilot Tomáš Kostka s Fabií R5 Evo.

Sedmatřicetiletý Kopecký byl na jižní Moravě nejrychlejší popáté v řadě a stejnou dobu kraluje bez přerušení i českému šampionátu. "Je fajn, že jsme zde opět vyhráli. Není to má domácí soutěž, ale je příjemné vidět fanoušky, kteří nás tady podporují," řekl Kopecký.

I letos se potvrdilo, že "Barumka" je nejnáročnější českou soutěží. Z elitní desítky po první etapě nakonec do cíle nedojeli Václav Pech, Grjazyn a Lukasz Habaj z Polska. Havárie v poslední erzetě připravila o dobrý výsledek i Vojtěcha Štajfa a Martina Vlčka.

"Doufejme, že budou kluci v pořádku, to je důležitější než naše výhra," řekl Kopecký hlavně na Vlčkovu adresu, jenž ve vysoké rychlosti narazil do stromu a následně na místě zasahovali záchranáři. Podle dostupných informací by však posádka měla být mimo ohrožení života.

Barum rallye netradičně již o prázdninách ukončila český šampionát, neboť plánovaná říjnová Rallye Příbram byla už v květnu z ekonomických důvodů zrušena.

Barum Czech rallye Zlín, závod seriálu mistrovství Evropy a mistrovství ČR v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) 2:05:17,4, 2. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -1:31,5, 3. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) -1:31,8, 4. Kostka, Kučera (Škoda Fabia R5 Evo) -1:51,1, 5. Griebel, Winklhofer (Něm./Škoda Fabia R5) -2:49,7, 6. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia R5 Evo) -3:07,9.

Konečné pořadí MČR: 1. Kopecký 311, 2. Mareš 252, 3. Pech (Ford Fiesta R5) 167.

Průběžné pořadí ME: 1. Ingram 108, 2. Lukjaňuk (Rus./Citroën C3 R5) 107, 3. Habaj (Pol./Škoda Fabia R5) 98.