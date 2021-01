Skvělá první etapa Dakaru. Prokop byl mezi auty třetí, motorkář Michek desátý

Martin Prokop ve Fordu skočil třetí v úvodní etapě Rallye Dakar. Dařilo se i motocyklistovi Martinu Michkovi, jenž obsadil 10. místo.

Nad síly českého jezdce byli jen obhájce vítězství Carlos Sainz a 13násboný dakarský šampion Stéphane Peterhansel, oba ze stáje X-raid MINI JCW Team. Prokop na Španěla v Mini ztratil 3:18 minuty, v celkovém pořadí je jihlavský pilot také třetí.

Michek z týmu Orion - Moto Racing Group ztratil na nejrychlejšího Tobyho Price osm minut. Australan v sedle KTM uhájil vedení před dvojicí Kevin Benavides (Honda) a Matthias Walkner (KTM).

Český jezdec dokázal na své KTM porazit celou plejádu továrních jezdců. Například obhájce prvenství a vítěz prologu Ricky Brabec se krátce po startu rychlostní zkoušky ztratil a nabral tak 18 a půl minuty ztráty.

"Jestli by klapala nejlepší desítka, tak je to neuvěřitelný! Etapa byla ale úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom a jenom po poli plném kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina," uvedl Michek v cíli. Průběžně je dvanáctý, do výsledků se totiž nakonec započítávají i časy ze sobotního prologu, které se navíc násobí čtyřmi.

Zkušený motokrosař se držel v elitní desítce na většině kontrolních bodů a vyrovnal se i se dvěma pády. "Dvakrát jsem to zahodil, jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Ale výsledek skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším," řekl Michek, jenž zajel v sobotu 24. čas. V cíli jsou už všichni čeští motocyklisté.

Tomáš Kubiena si mezi čtyřkolkáři udržel šesté místo, stejnou pozici obsadil i v etapě. Na lídra kategorie, Alexandra Girouda z Francie, má ztrátu necelých deset minut.

První etapa soutěže vedla z Džiddy do Biši. Měřila dohromady 622 km, z toho 277 km tvořila rychlostní zkouška. V pondělí čeká na závodníky 629 km z Bišy do Vadí ad-Davásir, měřených z nich ovšem bude už 457 km.

Aktualizujeme…