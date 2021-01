Dakar plný Čechů. Do Arábie vyrazili favorité i milovníci čistého adrenalinu

I když cestu do Saúdské Arábie zkomplikovala opatření proti koronaviru, české milovníky pouštního dobrodružství to neodradilo a v závodním poli Rallye Dakar opět tvoří jednu z největších skupin. Podívejte se, kteří Češi vyrazí do 43. ročníku legendární soutěže.