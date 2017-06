Plochodrážní Grand Prix v Praze ohrožuje snížení dotací, ředitel se zlobí: Je to do nebe volající

před 36 minutami

"Rozhodnutí ministerstva, které ve čtvrtek zveřejnilo finanční podporu významných sportovních akcí, pro nás bylo velkou a hodně studenou sprchou. Myslím, že co se odehrává, je do nebe volající," uvedl ke snížení dotací v rozhovoru pro ČTK a Deník Petr Ondrašík, generální ředitel plochodrážní Grand Prix ČR.

Praha - Pořadatelé plochodrážní Grand Prix České republiky si musejí v letošním ročníku vystačit s poloviční dotací od státu oproti dosavadní částce 1,5 milionu korun. Původně přitom žádali od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) naopak navýšení příspěvku na 2,5 milionu na akci, která se v Praze pojede v sobotu už pojedenadvacáté za sebou. Stát nicméně snížil podporu organizátorům jen na 750 tisíc korun a podle generálního ředitele závodu Petra Ondrašíka to může ohrozit konání dalších ročníků.

MŠMT v minulém týdnu rozdělilo 206 milionů korun na mimořádné sportovní akce a Ondrašík spatřuje v rozdělení dotací nevysvětlitelné rozdíly. "Podporu jako hrom dostávají podniky národní a mezinárodní úrovně, aniž by se jednalo o mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Oproti loňsku jsme dostali padesátiprocentní podporu. Na takto významnou akci s tradicí dlouhou 21 let, která je vysílána do 120 zemí a dělá ohromnou reklamu celé České republice," podivoval se Ondrašík.

"Myslím, že MŠMT vůbec nevnímá, co je to za akci. Dorazí sem přes pět tisíc diváků ze zahraničí na prodloužený víkend, myslím, že není zanedbatelné, co to přináší i Praze jako takové. Rád bych pozval paní ministryni (Kateřinu Valachovou), aby se přišla podívat a vše viděla na vlastní oči. A chci ji zároveň také požádat o vysvětlení," dodal Ondrašík.

Například atletický Memoriál Josefa Odložila, který se konal v pondělí na Julisce, dostává třikrát vyšší finanční injekci. "A když srovnáme dva stejné motoristické podniky, jako je naše Grand Prix a motokrosová Grand Prix v Lokti, tak i motokros dostane 2,1 milionu korun, třikrát víc než my. Kde je nějaká spravedlnost? Na základě jakých podkladů se o tomto rozhoduje? Dle mého názoru je v porovnání těchto dvou podniků tradice i prestiž na naší straně," porovnal rozčarovaný Ondrašík.

MS v kanoistice dostane 11 milionů, ME ve veslování 12 milionů, což je 75 procent požadované částky. "Jsou to tak technicky náročné sporty, že dostávají až takovou podporu? Budu se na to ptát a budu se ptát nahlas. Tohle se mi nelíbí. A domnívám se, že co s námi stát nyní provádí, si za těch 21 let poctivé práce nezasloužíme. Kde se tedy ztrácí peníze, když se hlásí, že dotace pro sport se postupně navyšují? Náš klub nebyl spojený ani s žádnou kauzou, nevidím důvod toho krácení a někdo by nám to měl vysvětlit," řekl Ondrašík.

Nově přislíbených 750 tisíc pokrývá jen 6,2 procenta z rozpočtu závodu na břevnovském stadionu Markéta. "Požadovali jsme více, abychom udělali ještě větší propagaci v zahraničí, rozšířili tribuny, aby mohlo přijít i více lidí, ale expertní komise rozhodla jinak. Jak jsem se dočetl, tak během jediného dne. Pár hodin na rozhodnutí o škále tak významných akcí. To je asi něco špatně," řekl bývalý plochodrážní reprezentant.

Základní poplatky pro letošní závod, jež musejí organizátoři zaplatit, sahají k částce 5,5 milionu korun. "Na vstupném jsme loni vybrali pět milionů. Nemáme ale televizní a reklamní práva, takže vše ostatní se musíme snažit sehnat a pokrýt, jak to jen jde. A to nám ještě pomáhají dobrovolníci a další lidé za párek a pivo, protože ten sport mají rádi."

Už nyní ví, že letos skončí celá akce deficitem. "Lze říci, že další ročníky v Praze jsou v ohrožení. Ze smlouvy můžeme do sedmi dnů po pražské Grand Prix vypovědět následující ročník bez sankcí. Ale neuděláme to. Popereme se s tím a budeme se dožadovat nápravy," prohlásil Ondrašík.