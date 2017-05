Franc je připraven v pražské Grand Prix nahradit zraněného Milíka

před 1 hodinou

Divokou kartu pro čtvrtý závod letošního plochodrážního seriálu Speedway Grand Prix, který se uskuteční 10. června na pražské Markétě, obdržel už počtvrté za sebou Václav Milík. V sobotní extralize v Žarnovicích však po pádu utrpěl zlomeninu části lýtkové kosti a po dvou operativních zákrocích v pardubické nemocnici je jeho start ohrožen. Lékaři sice tvrdí, že je reálná naděje, aby se do dvou až tří týdnů na závodní dráhu vrátil, ale pokud to nebude možné, tak jeho roli by převzal Josef Franc, jehož zdobí současná výborná forma. "Byla by to pro mě čest, ale účast v Grand Prix přeji Milíkovi, který dělá dobré jméno českému plochodrážnímu sportu i v zahraničí,“ zdůrazňuje Franc v rozhovoru.

Čemu vděčíte za letošní výbornou formu? Moc toho za sebou letos ještě nemám a v mých 38letech prožívám na motorce dobré i horší dny. Odraz k lepším výsledkům nastal po loňské Grad Prix. Pořídil jsem si nový motor, opět jsem zvolil náročnou zimní přípravu a snažím se plně soustředit na vydařený start, na kterém moc záleží. Většina jezdců je technicky na výši a předjíždějí se velice obtížně. To všechno mě "nakoplo" a posunulo kousek kupředu. Kterých letošních výsledků si nejvíc ceníte? Vydařil se mi hned první závod Prague Open, kterého se zúčastnili nejlepší čeští jezdci i někteří zahraniční a mně se podařilo dojet až na nejvyšší stupínek. Velice si cením i druhého místa v prvním kole mistrovství republiky, v němž zvítězil nejlepší současný český plochodrážník Milík. Několik dobrých závodů jsem zvládl i v extralize. Takže zatím je všechno pozitivní, včetně zdravotního stavu. Jako kdyby se mi vracela forma z roku 2012, kterou v dalších letech poznamenala operace krční páteře. Čím je pro vás nominace prvního náhradníka na pražskou Grand Prix? Velkou poctou, že bych za určitých okolností mohl změřit své síly se špičkovými světovými jezdci. Zatím jsem si to nejvíc užil v roce 2012, kdy se mi podařilo skončit na sedmém místě. Fanoušci jsou sice mrzutí, že většinou končíme až ve druhé polovině startovního pole, ale musíme vzít v úvahu, že nám chybí častější styk s těmito plochodrážními hvězdami. Já navíc do zahraničí jezdím jen málokdy, takže mám před nimi logický respekt. Na pěkné umístění má určitě Milík, ale ani jemu to loni podle představ nevyšlo. Seriál Grand Prix má za sebou první dva závody - ve slovinském Kršku a ve Varšavě. Co vám prozradily? Jednu dost podstatnou věc: na přední pozice začíná útočit mládí. Pro staré pardály bude letošní ročník těžší a ve všech směrech náročnější. Výborně si vede Slovák Vaculík, který je se ziskem 26 bodů třetí. Naopak někteří velcí favorité, konkrétně mistr světa Američan Hancock, Australan Holder a Dán Pedersen mají na desátém až patnáctém místě už dost velkou bodovou ztrátu. V Praze můžeme očekávat velice vyrovnanou a nesmírně zajímavou bitvu. 21 fotografií Polské peklo, krásky a šťastný Brit V posledních letech se také věnujete dlouhé ploché dráze. S jakými ambicemi? V boji o titul mistra světa mě čeká pět závodů Grand Prix, z nichž ten první se koná tuto neděli. Cítím se dobře, jsem v pohodě. A pokud jde o ambice, tak možná, že mám reálnou šanci na pódium, ale zároveň i na vyřazení z této vrcholné soutěže (úsměv).

autor: Jaroslav Pešta | před 1 hodinou

