Plochá dráha na Markétě bude bezpečnější. Nakonec se našly peníze na sezonu i nové mantinely

před 17 minutami

Sobotním závodem Prague Open na pražské Markétě vstoupí plochodrážní sezona do nové sezony. O novinkách, seriálu Grand Prix a současné ekonomické situaci pro Aktuálně.cz hovořili předseda Auto Klubu Markéta Petr Ondrašík a sportovní ředitel Pavel Ondrašík.

Jak jste spokojeni se zimní přípravou špičkových jezdců?

Byla na odpovídající úrovni a většinou v posilovně. Všichni závodníci jsou v dobrém zdravotním stavu, vším potřebným dobře vybaveni, takže mohou do sezony vstoupit v plné síle. Menší problémy zavinilo pouze nepříznivé počasí, které se mírným rozbahněním podepsalo na dráze.

Došlo k nějakým změnám na soupisce jezdců, kteří by se letos měli představit?

Jejich základna se rozšířila o čtyři juniory,kteří loni na motocyklech 125 ccm patřili mezi do elitní desítky a budou přecházet na dvěstěpadesátky a půllitry.. Máme pro ně rezervována dvě místa, takže v extraligových závodech budou rotovat. Do zahraničí je zatím jejich cesta hodně složitá, takže první zkušenosti budou získávat v domácí soutěži. Jsou to nadějní jezdci, kteří by v budoucnu mohli posílit upadající úroveň české ploché dráhy.

Kteří plochodrážníci v současnosti sbírají zkušenosti v zahraničí?

Například Milík v Polsku a Kůs má angažmá v Anglii. Holub a Smetana mají smlouvy v Polsku, ale zatím je otázka, zda vůbec v jejich soutěžích dostanou nějakou příležitost.

V čem vidíte největší příčiny úpadku tohoto kdysi velice populárního českého sportu?

Zájem mladých lidí klesá i v řadě jiných sportů. Pomoci mohou především pěkné výsledky na mezinárodní scéně, což se výrazně v poslední době projevilo například u biatlonu. Je to však svým způsobem sinusoida, čili nahoru - dolů. Pro zlepšení této situace je třeba něco dělat a naše cesta vede právě přes šanci pro juniory.

Došlo na vašem stadionu v Břevnově k nějakým významným změnám?

Určitě je to rekonstrukce bezpečnostních bariér, které v současné podobě patří mezi nejmodernější na světě. Podařilo se nám je posunout na špičkovou úroveň. Náklady přesáhly dva miliony korun, ale magistrát hlavního města Prahy nám je ze 70 procent podařil uhradit.

Můžete je Petře, jaký bývalý závodník, porovnat s některými někdejšími bariérami?

Vzpomínám si na rok 1971, na můj první velký závod v jugoslávském Mariboru. Tam byly podél celé dráhy bariéry z betonu - a mně se podařilo zvítězit. Nám se teď naopak podařilo eliminovat všechny nebezpečné části a v tomto stavu by toto zařízení mělo vydržet možná desítky let.

Loni na podzim jste netajil složitou ekonomickou situaci. Zůstává ve stejné podobě, nebo se aspoň trochu zlepšila?

Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by letos mělo naší pokladnu posílit 1,550 000 Kč a od pražského magistrátu 1,2 milionů korun. Bez této podpory bychom nejvýznamnější závod sezony Grand Prix jen stěží mohli uspořádat. Pokud jde o sponzory, tak hlavního nemáme, ale určité částky, potřebné na domácí závody, získáváme od spřízněných firem. Pomohl nám i lepší kurs koruny vůči dolaru a euru. V porovnání s loňskem se nám dýchá trochu lépe.

Chcete tedy říci, že Grand Prix budete pořádat i v dalších letech?

To stoprocentně nevím, protože letos nám končí tříletá smlouva a budeme jednat o její další prodloužení. Věřím však, že letošní ročník 26. května na Markétě nebude poslední. Naší devizou je totiž uznávaná serioznost a zároveň i světová výjimečnost. Jsme totiž jediní, kteří organizovali všech dosavadních 21 ročníků.

A jaká je naděje, že se této vrcholné světové plochodrážní události zúčastní i český jezdec?

Cesta do této elitní společnosti je velice náročná. Vede fotbalově řečeno z "druhé ligy," v níž v jednom z řady závodů stačí určité zaváhání a je po šanci na postup. Stalo se to i Milíkovi, takže z pozice druhého náhradníka může jen doufat, že se na něj usměje potřebné štěstí.