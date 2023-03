"Nejlepší závod v Moto2." Salač skončil v Portugalsku těsně pod stupni vítězů

Vítěz kvalifikace Filip Salač obsadil v závodě Moto2 ve Velké ceně Portugalska silničních motocyklů čtvrté místo. Stupně vítězů mu unikly o 2,65 sekundy.

"Byl to můj nejlepší závod v Moto2, ne-li na suchu v celé kariéře. Super závod, nasbíral jsem hodně nových zkušeným," uvedl 21letý motorkář pro Nova Sport v cíli prvního podniku letošního šampionátu..

Salač po druhém startu z pole position ve své kariéře v mistrovství světa zařadil na druhé místo za Aronem Canetem, ale musel se bránit před útokem dalšího jezdce z Pyrenejského poloostrova Pedra Acosty. Do druhého kola vjel jezdec týmu Gresini v čele, ovšem pořadí v čele se neustále měnilo. Salač se ale stále držel v první trojici.

Pak však ale došlo k nezaviněnému kontaktu s divoce jedoucím Italem Celestinem Viettim, který Salače málem poslal k zemi. Český závodník mírně ztratil tempo a propadl a bojoval o pátou a šestou pozici.

"Byl to normální závodní incident. Nechal jsem mu místo, tak mi to tam poslal. Trochu jsem se lekl. Naštěstí jsem si ho všiml, jinak bych spadl. Nebýt té chyby, tak by se mohl držet vedoucí dvojice. Ale to je kdyby. Jsem víc než šťastný, že to dopadlo takhle," popsal Salač kritický moment Grand Prix.

V závěrečné fázi závodu rodák z Mladé Boleslavi opět zrychlil. I když nejlepší trojice byla už mimo jeho dosah, dokázal si vybojovat nejlepší pozici pod stupni vítězů. Po druhém místě loni v Thajsku je to jeho nejlepší výsledek v Moto2.

"I přes start z pole position jsem takový výsledek nečekal. Byl jsem hodně nervózní. Moje strategie byla ne úplně tlačit v prvních kolech. Nechtěl jsem přehřát zadní pneumatiku a udělat začátečnickou chybu jako loni v Kataru a na úvod spadnout. Měl jsem problém s předjetím Arenase, nakonec se to povedlo Vždycky jsem byl schopný dojet soupeře přede mnou, ale pak byl problém s předjížděním," prohlásil jezdec, který vítězného Acostu ztratil 2,65 sekundy.

V kategorii Moto3 ovládl první podnik sezony Španěl Daniel Holgado. Během oslav do něj na cílové rovince narazil rozjetý Australan Joel Kelso, který si nevšiml, že čerstvý vítěz už slavil. Viník nehody skončil po saltu na zemi, ale z havárie vyvázl jen se šokem.

Velká cena Portugalska, úvodní závod mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau:

Moto3: 1. Holgado 34:27,061, 2. Muňoz (oba Šp./KTM) -0,160, 3. Moreira (Braz./KTM) -0,175, 4. Rueda (Šp./KTM) -0,206, 5. Masiá (Šp./Honda) -0,233, 6. Sasaki (Jap./Husqvarna) -1,090.

Moto2: 1. Acosta 36:04,193, 2. Canet (oba Šp./Kalex) -1,358, 3. Arbolino (It./Kalex) -4,460, 4. Salač (ČR/Kalex) -7,110, 5. González (Šp./Kalex) -8,193, 6. Dixon (Brit./Kalex) -9,146.

