Salač v Malajsii ukončil čekání na body, Moto2 už zná šampiona

Filip Salač obsadil 14. místo v dnešní Velké ceně Malajsie třídy Moto2 a po třech závodech dokázal znovu bodovat.

Český jezdec se po třetím startu z 18. pozice po sobě pohyboval propadl až do třetí desítky. V závodě plném pádů se dokázal brzy posunout do top 20 a v šestém okruhu dokonce do bodované patnáctky.

Z té ho na chvíli vystrnadil jeho budoucí týmový kolega ve stáji Marc VDS Ital Toni Arbolino, který po zaváhání v úvodu Grand Prix bojoval o se v naději na korunu světového šampiona. Salač se ale brzy na patnáctou pozici vrátil a posledním kole se posunul ještě o místo kupředu.

Závod suverénně vyhrál španělský jezdec Fermín Aldeguer. Pro vývoj šampionátu bylo ale rozhodující druhé místo jeho krajana Pedra Acosty. 19letý jezdec si totiž v Sepangu dva závody před koncem sezony zajistil druhý titul mistra světa. V roce 2021 ovládl třídu Moto3 a letos se stal šampionem jako nejmladší muž historie Moto2.

Závod Moto3 se stal pohromou hned pro tři uchazeče o titul. K zemi se poroučeli Kolumbijec David Alonso, Daniel Holgado ze Španělska i turecký jezdec Deniz Öncü.

Boj o celkový triumf se tak prakticky smrsknul na bitvu mezi Ajumu Sasakim a Jaume Masiou. V cíli se ale smál "třetí vzadu", teprve 18letý Nizozemec Collin Veijer. Ten si dojel pro první triumf v kariéře a první pro svoji zemi v MS od roku 1990 před Japoncem a Španělem. Sasaki tak snížil Masiův náskok na 13 bodů.

Aktualizujeme…