Budoucnost GP v Brně opět v ohrožení. Stát poskytne o 26 milionů nižší dotaci

Stát dá na letošní ročník motocyklové Grand Prix České republiky v Brně 39 milionů korun místo požadovaných 65 milionů. ČTK to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), na tiskové konferenci po jednání kabinetu to potvrdil ministr školství Robert Plaga (ANO). Součástí materiálu bylo i poskytnutí dotace filmovému festivalu v Karlových Varech. Ten by měl stejně jako v předchozím roce dostat od státu 30 milionů korun.

Podle Vaňkové kvůli nižší podpoře vzniknou pořadatelskému spolku města a kraje finanční problémy. Závody se podle primátorky letos pojedou, příští ročník je ale v ohrožení a bude potřeba se o jeho konání bavit. Velká cena je na programu 4. srpna. "Jsme si jako vláda vědomi toho, že to je významná sportovní akce, také dostává masivní podporu ze státního rozpočtu, 39 milionů korun je víc než dvojnásobná částka oproti druhé nejvyšší částce, která se v České republice na významné sportovní akce dává. Ale musím podotknout, že primární zodpovědnost za příjmy a výdaje akce je na spolku pro MotoGP, jehož členy jsou kraj a město Brno," řekl Plaga. "Není to o nějaké netransparentnosti. Ten spolek je spolkem kraje, města a centrály cestovního ruchu, ale to, co má v rukou skutečně spolek a nikoli vláda, ministerstvo školství či ministerstvo pro místní rozvoj, tak je ekonomika akce, nastavení příjmů a výdajů. Smlouvy prostě uzavírá spolek," doplnil ministr. Hejtman Bohumil Šimek ČTK napsal, že situaci nyní nechce komentovat a kraj vydá v úterý oficiální vyjádření. Závody už loni kvůli nižší dotaci od státu, která činila 39 milionů namísto požadovaných 100 milionů, skončily ve ztrátě 31 milionů korun. Náklady akce byly 170 milionů a způsobuje je především poplatek na zisk licence pro pořádání závodů, který přesahuje 100 milionů korun. Kraj dal loni 20 milionů, 10 město, 70 vynesly vstupenky. Část ztráty pokryl dalšími devíti miliony kraj a pěti miliony Brno. Kraj letos navýšil podporu na 25 milionů a Brno na 15 milionů, od státu požadoval 65 milionů. Letošní závody se ale pojedou. "My ten ročník musíme uspořádat, ale přiznám se, že nevím, jestli bude město a kraj schopné chybějící peníze doplatit. Stát nás přivedl do velmi složité situace, která určitě může ovlivnit příští ročník," uvedla Vaňková. Konec Grand Prix v Brně odvrácen. Pořadatelé uhradili promotérovi dluh milion eur číst článek Závody letos počtvrté uspořádá spolek založený krajem a městem, smlouvu s promotérskou společností Dorna má na pět ročníků, politici chtěli akci udržet i pro další roky. "Budeme zvažovat, jak postupovat příští rok a v následujících letech. Bez potřebné podpory státu to nejsme schopní zajistit. Grand Prix je ve velkém ohrožení," zdůraznila Vaňková. Spolek kvůli nižší dotaci platil opožděně už za loňský ročník. Dorna mu kvůli tomu poslala vytýkací dopis. Stálo v něm, že pokud bude spolek platit včas a bez problémů, bude Dorna po uplynutí pěti ročníků jednat o dalších závodech, v opačném případě se nemá o čem bavit.

