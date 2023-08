MotoGP 2024: Yamaha ulovila experta na motory, italský talent u Ducati nemá jasno

Monster Energy Yamaha MotoGP

Mají kontrakt pro rok 2024: Fabio Quartararo, Alex Rins

Po sezoně odejde: Franco Morbidelli

První velkou přestupovou bombu pro sezonu 2024 odpálila Yamaha. Z týmu LCR Honda vylákala Rinse, a získala tak snad největšího odborníka na vývoj strojů MotoGP s řadovým čtyřválcem, který v současné době ještě závodí. Přináší s sebou bohaté znalosti ze Suzuki, a navíc se vyhne útrapám na Hondě, která mu teď moc nesedí. A to je pro 27letého Španěla výhra na celé čáře. I když jeho nový týmový kolega Fabio Quartararo možná doufá, že by pro příští sezonu mohl najít něco lepšího než současnou Yamahu M1, je v týmu (zatím) pevně vázaný. "Přebytečný" Morbidelli si zatím hledá místo, podle všeho to vypadá na barvy Rossiho stáje VR46 a přechod na Ducati.