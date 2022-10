Z outsidera kandidátem na titul MotoGP. Ital využil zaváhání šampiona a může slavit

Letošní sezona MotoGP je plná zvratů. V neděli se může z titulu radovat Ital Francesco Bagnaia, který byl ještě v polovině ročníku outsiderem s obrovskou ztrátou na obhájce titulu Fabia Quartarara.

Tak výsledkově "rozhoupanou" sezonu fanoušci silničních závodů motocyklů už dlouho nepamatují. Ještě v půlce června měl Fabio Quartararo jasně nakročeno k obhajobě titulu mistra světa ve třídě MotoGP.

Po triumfu na německém Sachsenringu si v čele seriálu držel 34bodový náskok před Španělem Aleixem Espargarem. Francesco Bagnaia se v té době krčil na šestém místě s deficitem 81 bodů.

Jak to, že to je právě Ital, kdo se v neděli v Sepangu může stát mistrem světa?

Rok továrního pilota Yamahy Quartarara by se dal rozdělit na dvě části. Zatímco v prvních deseti podnicích třikrát vyhrál a byl třikrát druhý, od závodu v Sasku si připsal jen jedno druhé místo a hlavně tu jsou čtyři Velké ceny úplně bez bodů.

Naopak Bagnaia ve službách Ducati zajel po Sachsenringu téměř rekordní sérii čtyř triumfů po sobě, k nimž přidal další tři pozice na "bedně". Nebodoval jen v Japonsku.

Třetí místo ze zatím poslední Grand Prix na australském Phillip Islandu ho poprvé v sezoně posunulo do čela šampionátu. Díky rivalově výpadku navíc hned s náskokem 14 bodů, který může s trochou štěstí v Malajsii proměnit ve svůj první titulu mistra světa.

Bagnaia by tak ukončil patnáct let marného čekání Ducati na korunu krále MotoGP. Na motorce z Boloně se to naposledy povedlo Casey Stonerovi z Austrálie v sezoně 2007.

Vedle Quartarara má ještě čistě matematickou šanci být šampionem i Espargaro se ztrátou 27 bodů na lídra, ale to už je asi jen v říši teorie.

V Sepangu se pojede předposlední podnik sezony, v níž je k mání už jen poslední padesátka bodů (25 za vítězství v Malajsii a pak i ve Valencii) . Bagnaia by se v případě nedělního úspěchu stal šampionem na té samé trati, kde v roce 2018 získal titul mistra světa Moto2.

Ale na korunovaci 25letý Ital zatím nemyslí. "Určitě to bude důležitý závod. Ale pokud nad tím budu přemýšlet, jen začnu na sebe zvyšovat tlak. Budu se prostě snažit závodit tak, jak se mi dařilo po letní pauze," uvedl Bagnaia.

Quartararo v krátké přestávce mezi závody v Austrálii a Malajsii mobilizuje všechny psychické síly, aby se vzepjal k protiúderu.

"V Austrálii jsem spadl po vlastní chybě. Teď musím otočit list. Mám před sebou jedinou práci: pokusit se vyhrát. To bude nejtěžší práce v mé dosavadní kariéře. Ale cítím se připraven porvat se o titul," řekl Francouz, který nebodoval ve třech z posledních čtyř Grand Prix.

Velká cena Malajsie třídy MotoGP startuje tuto neděli už v 9:00 našeho času.