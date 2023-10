Raději si spálit zadek než zase zranit ruku. Italská hvězda MotoGP porazila bolest

Jezdec MotoGP Marco Bezzecchi se vrátil do sedla motorky pouhých pět dní po operaci zlomené klíční kosti.

O motocyklových závodnících platí, že musí mít pořádnou dávku odvahy.

Už jen řítit se po trati často více než třistakilometrovou rychlostí jen v jedné stopě je samo osobě hrdinství. Nebo bláznovství, doplňte si podle svého úsudku.

Italský jezdec Bezzecchi však tuto hranici posunul ještě dál. Do prvního pátečního tréninku víkendové Velké ceny Indonésie v třídě MotoGP nastoupil pouhých pět dní po operaci zlomené klíční kosti.

Jezdec týmu Mooney VR46 si během přestávky mezi závody v japonském Motegi a Mandalice na tréninkovém ranči svého mentora a šéfa stáje Valentina Rossiho poranil pravou klíční kost.

V neděli 8. října podstoupil operaci na univerzitní klinice v italské Modeně. Lékaři mu na postižené místo umístili dvě kovové destičky pro zpevnění.

Místo toho, aby se zotavoval několik týdnů, což je standardní doba po takovém zákroku, 24letý jezdec ve středu nasedl do letadla a v pátek ráno se objevil v boxech v Indonésii.

Na rychlém návratu do závodního kolotoče závisel výsledek jeho životní sezony mezi světovou elitou. V pořadí MotoGP totiž Bezzecchimu patří třetí místo a šampionát finišuje.

Mezi Velkou cenu Indonésie, která se jela v neděli 15. října, a GP Valencie naplánované na 26. listopadu, se rozdávají body v šesti Grand Prix. To je prakticky třetina celého ročníku.

Na motorku jezdci pomáhali mechanici a po celou dobu cítil velkou bolest. K tomu všemu Bezzecchi už v pátek během tréninku spadl.

"Nebál jsem se. Ale jak jsem se klouzal po asfaltu, spálil jsem si raději zadek, než abych si něco udělal s rukou. Naštěstí jsem zamířil do kačírku a bylo to v pořádku," popsal závodník cestu po zemi do štěrkové únikové zóny.

Přes všechny zdravotní trable si vyjel na startu pozici ve třetí řadě. V sobotním sprintu z něj vytěžil dokonce třetí místo.

V nedělním hlavním závodě na 27 kol bojoval se soupeři i bolavým ramenem.

"Po sprintu jsem měl trochu času na zotavení, ale abych byl upřímný, hodně mě to bolelo. Ne na klíční kosti, ale všude kolem. Bolí mě rameno, všechny svaly na krku. Klíční kost je však v pořádku. Jen ta destička mi vytváří zvláštní pocit, protože jsem ji nikdy předtím neměl," popsal Ital zdravotní stav a pocity.

Nejen, že byl mezi pouhými 13 jezdci, kteří Velkou cenu plnou pádů dokončili, ale obsadil v ní páté místo. To v konečném účtování znamenalo, že se původní náskok 64 bodů na průběžně čtvrtého Jihoafričana Brada Bindera dokonce o osm bodů navýšil.

"Dal jsem si zatím jedno nebo dvě piva, určitě jich bude ještě víc," dodal spokojený jezdec na okruhu Mandalika. I díky buldočí povaze má Bezzecchi stále teoretickou šanci na titul mistra světa.