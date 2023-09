Motorka klouže a nebrzdí. Lídr MotoGP hledal do tří do rána příčiny na videu

Lídr MotoGP Francesco Bagnaia postupně přichází o svůj velký náskok v čele seriálu, z 62 bodů je už jen pětinový. Může za to prý jeho motorka.

Startuje s číslem 1 a rád by si toto prominentní označení na motorce udržel i příští rok. Ale obhájce titulu mistra světa MotoGP Francesco Bagnaia je v krizi.

Za poslední čtyři Velké ceny se náskok továrního jezdce Ducati na druhého Jorgeho Martina ztenčil z 62 bodů na pouhých 13.

Jinými slovy, zatímco ještě po závodě na Red Bull Ringu by španělský rival potřeboval na smazání své ztráty bodový zisk z téměř dvou kompletních víkendů (sobotní sprint + nedělní hlavní závod), v neděli v japonském Motegi už může poskočit na první příčku.

Italovi udělaly škrt přes rozpočet dvě nuly z hlavních závodů. V Barceloně krátce po startu spadl z vedoucí pozice a motocykl KTM Brada Bindera mu přejel nohu. Vypadalo to na dlouhou pauzu, ale 26letý jezdec se rychle oklepal a startoval už následující víkend na domácí trati v Misanu.

K motorce se sice stěží dokulhal a po závodě ho z ní museli mechanici doslova sundat, ale i tak dokázal sbírat potřebné body. Úkol byl jasný: Martin nesmí z jeho náskoku tolik ubírat.

Jenže bývalý kolega z tovární stáje Ducati, který letos závodí na stejném stroji za tým Pramac, svoji ztrátu houževnatě likvidoval. Hodně mu k tomu pomohl nedělní pád Bagnaii během historicky první Grand Prix Indie MotoGP. Místo "hratelné" převahy 29 bodů z toho bylo po Italově bouračce rázem jen bodů 13.

Úřadující šampion teď horečně přemýšlí, kde se stala chyba a proč se k němu jeho sok přibližuje mílovými kroky. A zdá se, že našel viníka - jsou to prý brzdy jeho Desmosedici GP23.

Během sezony právě díky pozdějšímu brzdění na soupeře získával, poslední dobou je tomu ale úplně naopak.

"Mám pocit, že brzdím stejně, ale motorku nezastavím. Je to docela problém, protože zadek motorky mi vůbec nepomáhá. To také zavinilo můj pád v Indii. Při nájezdu do zatáček jsem se příliš klouzal a motorku šlo ovládat jen stěží," postěžoval si Bagnaia před víkendovou Velkou cenou Japonska.

Zatímco inženýři Ducati bedlivě studovali data a hledali nápravu, úřadující mistr dlouhé hodiny studoval videozáznamy.

"V pondělí jsem se do tří hodin ráno díval na videa s brzdnými body v posledních třech Grand Prix. Při prohlížení bylo snadné pochopit, co je špatně. Zadní část motorky dělala něco divného," řekl s tím, že v Motegi se pokusí změnit chování motorky jiným nastavením.

Jezdec ale cítí, že musí udělat něco hned, jinak v souboji o svůj druhý titul světového šampiona neuspěje.

"Jsem kořist, vím. Je ale před námi ještě 14 bodovaných jízd. Necítím se pod větším tlakem. Loni to bylo v boji o titul intenzivnější," dodal Bagnaia s odkazem na zbývajících sedm závodních víkendů letošní sezony MotoGP.