Frustrovaný Marquez padá jako zralá hruška. Štve ho motorka, on zase štve soupeře

Po pěti pádech musel osminásobný světový šampion Marc Marquez rezignovat na start v hlavním závodě MotoGP na německém Sachsenringu. Při jedné z havárií zničil soupeři motocykl.

Padací mosty už dlouho nepatří k základnímu vybavení luxusních stavení. Ale pokud by si ho chtěl nějaký milionář dopřát, bezpochyby by si zasloužil kódové označení MM93. Na počest pádů někdejšího suveréna MotoGP Marca Marqueze.

Mezi lety 2013 a 2019 Španěl získal v elitní třídě světového šampionátu silničních motocyklů šest titulů. Ale od zranění na začátku ročníku 2020 to s ním jde z kopce. Neustálé marodění, čtyři operace a zase návraty. K tomu Honda, která už dávno není neporazitelná.

Výsledkem tohoto hořkého koktejlu je jezdcova velká frustrace a z ní pramenící neustálé pády. Jen během víkendové Velké ceny Německa jich bylo pět. Při tom posledním - během nedělního zahřívacího tréninku - Marquez utrpěl zlomeninu kůstky v ruce a do hlavního závodu na Sachsenringu vůbec nenastoupil.

Největší kontroverzi způsobil jeho páteční karambol, kdy Španěl svým strojem v tréninku doslova smetl Johanna Zarca a jeho Ducati rozlomil vejpůl. Marquez spadl v první zatáčce a francouzský soupeř se tam "připletl", když vyjížděl z boxů. Jezdec Hondy vůbec nejevil snahu zjistit, jak na tom druhý účastník karambolu je, a hned běžel do depa pro nový motocykl.

Marquez na svého rivala potom ještě slovně zaútočil: "Jsem naštvaný, protože jestli se někdo mohl té situaci vyhnout, byl to Johann (Zarco). Závodník, který vyjíždí z pitlane, je ten, kdo se musí dívat dozadu. A pokud někdo přijíždí, zvlášť v posledních minutách mečeného tréninku, musí zastavit na výjezdu z boxů."

Zarco si to nenechal líbit. "Podle mě to byl závodní incident. Tohle se může stát, i když by bylo lepší, kdyby se to nestalo. Líbí se mi, jak Marc (Marquez) jezdí a jak jezdí nadoraz. Je to šampion, ale když mluví, trochu ztrácí kontrolu. Měl by si dvakrát rozmyslet, než promluví. Už jen to, že ho napadne říct, že to byla chyba, to je nepřijatelné," řekl naštvaný Francouz.

Marquezův festival pádů souvisí i s tím, na jakém stroji musí jezdit. Letos dostal od Hondy pravděpodobně tu nejhorší motorku za poslední čtyři sezony. Na vítězství ve Velké ceně přitom čeká už přes 19 měsíců, na stupně vítězů vystoupal naposledy před osmi měsíci.

Vloni přišli inženýři od Hondy s radikálně novým konceptem stroje. Jenže týmová jednička si stěžovala na to, že změna vyvážení způsobila, že nemohla použít svoji hlavní zbraň: sílu při nájezdu do zatáčky.

O letošním modelu Marquez hned po prvních testech řekl , že není dost dobrý na to, aby bojoval o titul. A na tom se zatím nic nezměnilo. Celkový obrázek dokreslují Španělovy pády v závodech, kdy jede na hraně, aby se mohl posunout kupředu. Ve všech třech Grand Prix, do kterých v této sezoně nastoupil, šel vždy k zemi. Hubený zisk 15 bodů nasbíral jen v sobotních sprintech.

Co si o speciálu Honda RC213V myslí, jasně ukázal po jednom z kritických momentů na Sachsneringu. Své motorce, která jej před okamžikem div nevyhodila ze sedla, ukázal prostředníček.