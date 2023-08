Místo trofejí pády. Marquez zatím končí hlavní závody MotoGP jen na zemi

Od zavedení sprintů nedojel bývalý šampion Marc Marquez ani jednou do cíle hlavního nedělního závodu MotoGP. Neuspěl ani v neděli v britském Silverstonu, kde spadl.

Letošní bilance osminásobného motocyklového šampiona je zatím neradostná. V prvním podniku sezony v portugalském Estorilu byl sice třetí ve sprintu, ale v samotné GP narazil do domácí hvězdy Miguela Oliveiry a obnovil si poranění ruky.

Kvůli tomu přišla pauza na tři Velké ceny. Jenže pak v Le Mans spadl dvě kola před cílem a v Mugellu šel k zemi ve čtvrtém kole ze čtvrtého místa. Poté Marquez opět dva podniky absentoval. Po letní pauze se vrátil do kolotoče MotoGP v Silverstonu s cílem v hlavním podniku této kubatury konečně uspět.

V sobotu na mokru se španělský jezdec rozhodl neriskovat, sbíral data a obsadil 18. pozici. V neděli, kdy už nepršelo, chtěl jet i přes start ze čtvrté řady nadoraz. Jenže už v prvních zatáčkách po kontaktu s Francem Morbidellim přišel o přítlačné křidélko na své Hondě.

Přesto se jezdec týmu Repsol Honda dokázal probít na desáté místo. Pak ale začalo mírně pršet a dostal se před něj Enea Bastianini s Ducati. Španěla kapky deště zaskočily a v kombinaci s nedostatkem přítlaku v rychlém úseku zatáček Maggots Becketts pouhých šest kol před koncem narazil do Bastianiniho zadního kola.

Zatímco Ital kolizi ustál, její španělský viník šel k zemi. Byla to Marquezova letošní čtvrtá havárie, do ostatních Grand Prix kvůli zranění nenastoupil.

Havárie Marqueze a Bastianiniho z pohledu španělského jezdce:

Marc Marquez'in kazası.



Marquez, Bastianini ile çarpışmış. pic.twitter.com/juwOHGGHpa — Grand Slam Racing (@GrandSlamRacing) August 6, 2023

Přesto osminásobný mistr světa zdůraznil, že je s víkendem spokojený, protože cílem bylo trochu obnovit sebevědomí a pokusit se najít dobré tempo.

"Znovu se mi vrátilo sebevědomí, ale k nalezení dobrého a stálého tempa potřebujeme ještě více závodů, více tratí a různých situací. Ale víkend to byl solidní. Snažil jsem se kontrolovat. Je pravda, že si člověk řekne: V závodě jsi havaroval. To je pravda, ale byla to velmi smolná situace, která se v závodě může stát," vysvětlil 30letý jezdec.

Problém v neděli viděl spíš v technice než ve své jízdě na samé hraně možností. "Jde o to, že jsem v prvním kole zlomil křídlo, takže jsem hodně ztrácel na maximálce a špatně se mi brzdilo. Jel jsem si svým tempem, jaké jsem si držel i v tréninku."

Pak ještě začaly padat kapky deště. "Jenže pak začalo v jednom místě trati pršet. Bastianini mě předjel a já nechtěl v dešti víc riskovat. Ale když jsme dojeli do té zatáčky, viděl jsem, že je trochu víc mokro, a začal jsem trochu klouzat. Chtěl jsem jet stopou trochu víc vlevo. Jenže v samou chvíli Bastianini mírně zaváhal a najel také doleva. Pak už nebyl čas se vyhnout kolizi."

"Myslím, že jsem s ním měl malý kontakt. Dotkli jsme se, ale byla to taková kolize, při které neztrácím sebedůvěru," dodal Marquez.

Španěl, který se na stroji Honda RC213V už delší dobu trápí, zvolil jiný přístup. Naplno závodí jen tehdy, když se cítí jistě.

"V Silverstonu jsem na to šel jinak. Zapomněl jsem na časy, zapomněl jsem na všechno a jel jsem jen podle svého pocitu. Když se necítil v pohodě, jako třeba v závodě sprintu, netlačil jsem na pilu. Když jsem se cítil trochu lépe jako dnes, tak jsem za to zabral," uvedl krátce po skončení nedělní Velké ceny Británie.

"Dnešní pád nezpůsobila přehnaná motivace, prostě to byla smůla. Ale nejel jsem za hranicí možností motorky. To je podle mě správný přístup, vybudovat si základ a z něj se pak snažit stavět do budoucna," věří vítěz 85 Velkých cen, že se opět vrátí na stupně vítězů.