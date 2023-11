Peškovy naděje míří na světové finále. O rady české hvězdy mají zájem i v Itálii

Lukáš Pešek, vítěz dvou závodů světového šampionátu silničních motocyklů, se dnes věnuje výchově mladých talentů. Dvanáctiletého Romana Durdise a šestnáctiletého Nikolase Gieslera čeká koncem listopadu světové finále kategorie MiniGP.

Ve španělské Valencii budou moci mladíci přičichnout k elitnímu světu MotoGP, protože se jejich klání jede v rámci předprogramu posledního závodního víkendu světového šampionátu.

Vedle dvou českých nadějí se v barvách Peškova týmu na startu objeví také třináctiletý Lukács Tamas z Maďarska.

"Tři jezdci ve finále jsou pro nás skoro jako zázrak. Je to něco, co se už nemusí nikdy opakovat. Jsem za to nesmírně šťastný, nezdálo se nám o tom ani ve snu," raduje se Pešek před kláním, které se bude konat v týdnu před Velkou cenou Valencie.

Peškovi svěřenci tak dostanou možnost zažít atmosféru velkého závodu. "Je skvělé, že všechno organizuje Dorna, takže závodníci dostanou helmu, kombinézu, motorku a všechno bude připraveno na klíč," vysvětluje jeden ze tří Čechů, kteří vyhráli závod MS.

Durdis obsadil loni v nižší kategorii MiniGP osmý. I letos bude patřit jezdec sedlající tentokrát už výkonnější motorku Ohvale GP-2 190cc mezi nejmladší jezdce na startu. "Chtěl bych zaútočit na stupně vítězů," říká český mladík, pro kterého bude výhodou, že už zná španělský okruh.

"Ten by měl být stejný i pro letošní závod, ale změny jsou dost časté, takže uvidíme až na místě. Každopádně, i kdyby byla trať jiná, bude pro všechny stejná," pokračuje Pešek, který má za sebou 136 startů ve všech kategoriích světového šampionátu.

Pro Gieslera bude závod ve Valencii dosavadním vrcholem a pomyslným zakončením kariéry v kategorii MiniGP. "Doufám, že dojedu co nejlépe. Takový menší cíl je top 15," věří jezdec.

Pešek zaujal díky úspěchům svých svěřenců zahraniční motocyklové asociace. "Oslovila mě italská federace, abych byl součástí jejich programu pro mladé jezdce jako trenér, což je pro mě obrovská pocta" sdělil 37letý bývalý závodník.

"Na druhou stranu je pro mě problematické jezdit do Itálie trénovat, protože nemám moc času. Ale jsme v kontaktu a předáváme si poznatky. Mám díky tomu přehled a vím, že děláme dobrou práci, protože Italové trénují opravdu hodně podobně," vysvětlil Pešek.

Pro pražského rodáka je navíc velkou motivací vidět, jak se postupně zlepšuje mladíček Durdise, kterého považuje za dost možná největší talent, kterého kdy v Česku zažil. "Záměrně jsme ho zase posunuli o rok výše, protože jsme ho chtěli vidět na větší motorce. Zase udělal obrovský pokrok v technice, jízdě a myslím si, že i mentálně se posunul," ví Pešek.