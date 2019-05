Brno a kraj by měly dát víc peněz na Grand Prix, zastal se Babiš Velké ceny

před 58 minutami

Brno a Jihomoravský kraj by měly dát více peněz na motocyklové závody Grand Prix v Brně. Novinářům to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj stát dává nejvíc a Brno s krajem by měly najít další zdroje.

Akci hrozí v příštím roce v ČR zánik kvůli finančním problémům. Stát na ni letos vyčlenil 39 milionů namísto 65 milionů, které požadoval pořadatelský spolek kraje a města. Podle Babiše by bylo škoda, kdyby závody skončily. O věci je ochotný jednat. Na letošní ročník navýšil kraj podporu z tradičních 20 na 25 milionů korun a Brno z 10 na 15 milionů korun. Od státu spolek očekával 65 milionů, nakonec vláda schválila 39 milionů. Politici z města a kraje proto mluví o tom, že se letos v srpnu pojede naposledy a příští rok už se nejspíš nepojede. Spolek má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků, letos se pojede čtvrtý. 39 milionů od vlády je nejspíš maximum Vláda uvolnila na Grand Prix 39 milionů. Zda to bylo poslední slovo, Babiš neřekl. "Uvidíme. Je to ale záležitost Brna a kraje. V dané chvíli to na vládě bylo maximum, co byli někteří ministři ochotní potvrdit. Jinak by to neprošlo vůbec," řekl Babiš. Podle něj je problém, že peníze plynou dvěma soukromým společnostem. Dorně spolek platí zalistovací poplatek na zisk licence ve výši přes 100 milionů korun, desítky milionů pak platí Automotodromu za pronájem dráhy. "Chápu, že je ta akce důležitá a určitě by bylo špatně, kdyby skončila. Ale věřím, že kraj a město najdou řešení. Dostávají vyšší zdroje z daní než v minulosti, na druhé straně rozpočet má stále vyšší nároky na důchody a platy státních zaměstnanců," řekl premiér. Další jednání ale připustil. "Myslím, že se mnou o tom chtějí jednat i kolegové. Samozřejmě si je rád vyslechnu," dodal Babiš. Za vyšší dotaci pro Grand Prix se přimlouvají bývalý primátor Brna a místopředseda ANO Petr Vokřál, jihomoravský hejtman Bohumil Šimek i jeho náměstkyně a poslankyně Taťána Malá (všichni ANO). O více peněz se snaží i primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) nebo její koaliční kolegové z ČSSD a bývalý primátor Brna a nynější poslanec Roman Onderka (ČSSD). Podle Šimka kraj víc peněz dát nemůže. Vaňková už dříve řekla, že město ani kraj nebude schopné akci bez dostatečné podpory státu utáhnout. Loni skončily závody ve ztrátě 31 milionů. Náklady byly kolem 170 milionů. Kraj dal loni 20 milionů, město 10, 70 vynesly vstupenky a stát dal 39 milionů, přestože spolek požadoval 100 milionů. Na ztrátu pak kraj přidal devět milionů a město pět, zbytek uhradil spolek z dalších zdrojů včetně letošních lístků.

autor: ČTK | před 58 minutami