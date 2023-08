Jsi jak Verstappen, tvrdí o Italovi jeho soupeř v MotoGP. Bagnaia to odmítá

Obhájce titulu mistra světa MotoGP Francesco Bagnaia vládne i letos. Ital v sedle Ducati dává vzpomenout na doby, kdy motorkám dominovali Marc Márquez nebo Valentino Rossi. Sám se ale za "nového Verstappena" nepovažuje.

Z deseti dosud odjetých Grand Prix jich Bagnaia vyhrál rovnou polovinu a k tomu ještě přidal čtyři triumfy v letošní novince - sobotním sprintu. To mu dává v čele šampionátu před začátkem jeho druhé poloviny příjemný náskok 62 bodů.

Fabio Quartararo, Italův předchůdce na trůnu krále elitní třídy MS silničních motocyklů, dokonce hovoří o tom, že Bagnaia je teď stejně suverénní jako Max Verstappen ve formuli 1. Vede ho k tomu jasná převaha jeho rivala na Red Bull Ringu, kde potřetí v sezoně zajel double v podobě vítězství ve sprintu i samotné Velké ceně. Tu navíc v neděli vyhrál s náskokem více než pěti sekund. A to ve vyrovnaném MotoGP vůbec nebývá zvykem.

Quartararo, který letos zápasí s ne zrovna špičkovou formou své Yamahy, srovnal Bagnaiu s aktuálním králem F1 z Nizozemska. Pilot Red Bullu v této sezoně vyhrál kromě dvou všechny Grand Prix, posledních osm pak v řadě.

"Myslím, že Pecco je teď trochu podobný Verstappenovi, protože má také nejlepší motorku," řekl Quartararo, když se ho ptali, jestli je dnes možné Bagnaiu vůbec porazit.

"Mít ale nejlepší motorku ještě neznamená mít nejlepší výsledky. Jde o kombinaci faktorů a zdá se, že právě teď má s motorkou a s vlastním sebevědomím ideální spojení. Když vyhráváte, máte pocit, že jste neporazitelní. Tak se podle mě nyní cítí. Ovládá motorku do posledního detailu, takže si nemyslím, že by se v současné době našel někdo rychlejší," dodal 24letý Francouz.

O dva roky starší Bagnaia se ovšem srovnání s Verstappenem brání. " Za Rakousko bych si určitě nedal desítku. Bylo to tak na 9,5 bodu. Dokonalá jízda neexistuje, i tady jsem udělal dvě chyby," zaskočil tovární jezdec Ducati novináře, byť na Red Bull Ringu dokázal vyhrát kvalifikaci, oba závody a ještě zajet nejrychlejší kolo.

"Stoprocentně nejsem žádný Verstappen MotoGP. Odvádíme dobrou práci a musíme v tom pokračovat. Jezdec může stále zaznamenat rozdíl. Nepochybně je třeba umět správně pracovat. Motorka vám může v určitých aspektech dát výhodu, ale rozhodující je závodník. Jistě, když máte stroj, který nefunguje, budete mít problémy. Stačí se podívat na (Alvara) Bautistu, nejprve s Hondou a poté s Ducati. Jde o kombinaci faktorů," míní Bagnaia, který i přes slušný náskok ještě na druhý titul mistra světa nemyslí.

"Nechci přemýšlet o celkovém vítězství, i když vím, že na to máme a můžeme náš potenciál prokázat každý víkend. Jakmile začnete myslet na strategii, objeví se strach z chyb. Je lepší se bavit a pokračovat v práci tak, jak to děláme doposud. To, že se nám na Red Bull Ringu podařilo uspět, nás posiluje v sebevědomí," dodal turínský rodák.