Hvězda MotoGP předčasně slavila, ztracené body můžou Španěla stát titul mistra světa

Jezdec MotoGP Aleix Espargaro předvedl v závěru Velké ceny Katalánska neuvěřitelný zkrat. V cíli předposledního kola se začal radovat z druhého místa a až po dlouhých sekundách si uvědomil, že se stále závodí. Klesl tak na páté místo, devět ztracených bodů ho může v boji o titul mistra světa ještě hodně mrzet.

24. Tohle číslo si bude 32letý Španěl pamatovat nejspíš do konce života. Tolik okruhů totiž měří závod MotoGP v Barceloně, v němž udělal doslova školáckou chybu.

V cíli 23. kola se Espargaro začal radovat z druhého místa. Mával fanouškům, zdravil traťové maršály, vzal si to přes obrubník a výrazně zpomalil. Až po notné chvíli si všiml, že všichni ostatní soupeři jedou dál na plný plyn. Ale to už bylo pozdě. Do závodu se vrátil na šestém místě, do cíle stačil předjet už jen Itala Lucu Mariniho.

Jenže páté místo, za které by byl kdekterý jezdec vděčný, pro něj bylo v životní sezoně velkou prohrou. Zvítězil totiž lídr seriálu Fabio Quartararo. Francouzský obhájce titulu tak navýšil své vedení právě před starším z bratrské dvojice Espargarových na 22 bodů.

O devět z nich přitom Španěl přišel v neděli vlastní vinou. "Promiňte, to je jediné, co jsem mohl lidem z týmu v boxech říci. Byla to chyba, jakou v téhle kategorii není možné dělat," prohodil po závodě naštvaný jezdec.

"Je to jen a jen moje chyba. Informační tabule na boxové zídce byla příliš blízko první zatáčky, tak jsem neměl klid si na ní přečíst všechny informace. Vnímal jsem jen náskok před Jorgem Martinem a zbývající kola jsem sledoval na odpočtu nad okruhem," vysvětlil Espargaro.

A v tom byl právě ten problém. V Barceloně se totiž odečítají odjeté okruhy jinak než na většině tratí. Takže jednička svítící na ukazateli neznamená konec závodu, ale jezdci musí dojet až na nulu.

V důsledku tohoto omylu rodák z předměstí Barcelony na konci cílové rovinky u své Aprilie "zaklapl plyn", čímž rázem přišel o osm sekund. A to je ztráta, která se v posledním kole prostě dohnat nedá.

Šampionát je teprve před svojí polovinou, a tak jezdec, který se letos konečně dočkal premiérové vítězství v elitní třídě MotoGP, stále věří v titul. "Abych Fabia (Quartarara) porazil, nesmím dělat chyby, které mě pak stojí body," dodal Espargaro.

Továrnímu jezdci Yamahy Quartararovi v Grand Prix Katalánska zahrály do not i další výpadky jeho pronásledovatelů. Italové Enea Bastianini a Francesco Bagnaia i domácí jezdec Alex Rins vůbec nebodovali, Brad Binder z Jižní Afriky skončil až osmý. Naopak výrazně si pomohl francouzský jezdec Johann Zarco, který se třetím místem vyšvihl na průběžnou čtvrtou příčku.