Abraham poprvé odstartuje z první řady, v Argentině zajel druhý nejrychlejší čas

Karel Abraham v kvalifikaci na VC Austrálie obsadil senzační druhé místo, rychlejší byl jen Marc Marquéz. Abraham tak vůbec poprvé v kariéře odstartuje do závodu MotoGP z první řady Ve třídě Moto3 obsadil Jakub Kornfeil až 22. čas.

Termas de Río Hondo (Argentina) - Karel Abraham odstartuje do nedělní Velké ceny Argentiny silničních motocyklů z druhého místa. Z první řady pojede v MotoGP poprvé v kariéře, v kvalifikaci ho porazil jen Španěl Marc Márquez.

Abrahamovi se s motocyklem Ducati na okruhu v Termas de Río Hondo dařilo už od pátku. Po pátečních tréninkových jízdách byl překvapivě třetí, dnes jej ve třetím tréninku odsunul Brit Cal Crutchlow na čtvrté místo. Ve čtvrtém tréninku už závodníci museli kvůli dešti zpomalit.

Na mokré trati se posléze odehrála i kvalifikace. "Na kvaldu přišla velká nervozita, ale díky tomu, že jsme byli rovnou v Q2, tak jsem měl alespoň jistotu, že budu do 12. místa," uvedl Abraham na facebooku ke kvalifikaci. V jejím závěru český jezdec týmu Pull&Bear Aspar, který se do královské třídy vrátil po ročním účinkování v závodech superbiků, zrychlil a posunul se na nečekané druhé místo za suverénního Márqueze.

"Celá kvalda ale vypadala docela dobře a po přezutí na čerstvou zadní gumu jsem u výjezdu potkal Márqueze. Za ním jsem pak objel celé následující kolo a byla z toho druhá pozice! Je to vážně skvělej pocit! Už se těším na závod!" dodal Abraham, jenž na Márqueze ztratil 763 tisícin sekundy a třetího Brita Cala Crutchlowa porazil o pouhé tři tisíciny. Další jezdci už měli na Márqueze více než vteřinovou ztrátu.

Abraham byl v kvalifikaci MotoGP dosud nejlépe šestý v Silverstonu 2011 ve své první sezoně v královské třídě. Naposledy byl v desítce o rok později v Brně, kde odstartoval jako devátý. "Teď se hlavně udržet nohama na zemi a pracovat na dosažitelných cílech. Teď začínáme makat na tom, abychom zítra odjížděli z Argentiny s úsměvy na rtech!!!" uvedl.

Naopak Jakubu Kornfeilovi kvalifikace třídy Moto3 nevyšla. V den 24. narozenin skončil dvaadvacátý s více než sekundovým odstupem za nejrychlejším Britem Johnem McPheem.

"Ať děláme, co děláme, pořád jsme zhruba vteřinu za prvním a to je v takto vyrovnaných podmínkách hrozně moc. Když se podíváme na dnešní výsledky, od 11. místa nás dělí dvě desetinky, ale to nic nemění na tom, že bychom měli být někde jinde. Tento rozdíl, který nás dělí od top ten, je prostě rozdíl ve výkonu, který pořád postrádáme," uvedl na facebooku Kornfeil, který nicméně věří, že se v neděli prosadí na bodované pozice.

Kvalifikace na Velkou cenu Argentiny, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Termas de Río Hondo:

Moto3: 1. McPhee (Brit./Honda) 1:49,094, 2. Bulega (It./KTM) -0,154, 3. Martín (Šp./Honda) -0,229, …22. Kornfeil (ČR/Peugeot) -1,069.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 1:47,512, 2. Abraham (ČR/Ducati) -0,763, 3. Crutchlow (Brit./Honda) -0,766.

