První den, první vítězství. Lacko vyhrál v Mostě, debutantka Kolocová má první body

Pilot Buggyry Adam Lacko se hned první den závodů ME tahačů na okruzích v Mostě postavil na nejvyšší stupínek. Český pilot vyhrál druhý sobotní závod, v tom úvodním obsadil čtvrté místo.

Adam Lacko na trati závodu ME v Mostě | Foto: Buggyra

Šampionát začal po jedenáctiměsíční pauze a pětatřicetiletý rodák z Čeladné dokonale využil znalosti domácí tratě. Po čtvrtém místě v bohatěji bodované první jízdě se dokázal v následující s opačným pořadím první osmičky na startu probít až do vedení, které si před německým pilotem Sashou Lenzem udržel do konce závodu.

"Vyhrát na domácí půdě je vždy důležité a jsem rád, že se nám to podařilo. Jsem velmi rád, že jsem mohl hned první den potěšit diváky, kteří přišli, i když jich s ohledem na pravidla není moc," uvedl Lacko.

Celkově je ve vyrovnaném celkovém pořadí ME Lacko čtvrtý, jen pět bodů za vítězem jízdy číslo jedna, Norbertem Kissem z Maďarska.

"Myslím si, že Norbi (Kiss) nás všechny na úvod překvapil svojí rychlostí, nikdo z nás mu nestíhal, ale pak jsme Jochen (Hahn), Sasha a já byli vyrovnaní. Naháněli jsme se, bojovali jsme, ale bohužel jsme měli po červené vlajce opakovaný start a po druhém jsem v první zatáčce ťuknul do Jochena, který tam přibrzdil a pak už se to auto tak rychle nerozjede, jak váží pět tun," uvedl pilot českého týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Výborně do sezony vstoupila také Aliyyah Kolocová. Šestnáctiletá debutantka se osmým místem v úvodní jízdě stala nejen historicky nejmladší pilotkou mistrovství Evropy, ale zároveň také nejmladším bodujícím jezdcem v historii série.

"Samozřejmě, že jsem šťastná. Měla jsem i potřebné štěstí, protože někteří jezdci dostali tresty nebo nedojeli do cíle," uvedla mladá závodnice.

V Mostě se jede i v neděli, kdy jsou na programu znovu dva bodované závody.

Mistrovství Evropy v závodech tahačů v Mostě:

1. jízda: 1. Kiss (Maď./MAN) 20:26,626, 2. J. Hahn (Něm./Iveco) -8,997, 3. Lenz (Něm./MAN) -9,543, 4. Lacko (ČR/Buggyra) -10,776, …8. Kolocová (ČR/Buggyra) -45,402.

2. jízda: 1. Lacko 22:50,517, 2. Lenz -0,311, 3. J. Hahn -2,930.

Průběžné pořadí: 1. Kiss 25, 2. J. Hahn 23, 3. Lenz 21, 4. Lacko 20, …9. Kolocová 3.